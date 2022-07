La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta / Europa Press

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha demanat aquest dilluns a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, suspendre la seva condició de diputada temporalment si se li obre judici oral per la presumptes irregularitats quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes ( ILC).

"Nosaltres no li demanem que dimiteixi. Demanem que, en aplicació al reglament del Parlament, es pugui fer efectiva la suspensió, que és una decisió que és reversible i això és molt important perquè el que fa és garantir la presumpció d'innocència", i quan hi hagi una sentència es decideixi si s'ha d'apartar de manera definitiva o restituir-ne el càrrec, ha afirmat en roda de premsa.

Vilalta ha defensat que aquesta suspensió temporal mentre duri el judici seria la millor manera de "preservar" el prestigi i l'exemplaritat del Parlament, tot i que considera que és Borràs qui hauria de prendre una decisió.

Així, confia que ho faci posant per davant la protecció de la Cambra catalana per davant dels seus interessos particulars, i creu que la millor manera de fer-ho és "donant un pas al costat per afrontar de la millor manera la causa judicial".

"Qualsevol decisió que ella prengui ha de tenir en compte que l'hauria de prendre preservant la Cambra, l'exemplaritat i honorabilitat de les institucions catalanes", i ha coincidit amb les declaracions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que, si Borràs fora d'ERC, se l'apartaria temporalment.

DELICTES VINCULATS A LA CORRUPCIÓ

La dirigent republicana també ha defensat que la causa que afecta Borràs és diferent de les causes relacionades amb l'1-O: “Considerem que els delictes pels quals, presumptament, es persegueix la presidenta Borràs no són només objecte de repressió. una causa oberta per uns presumptes delictes que encaixen dins del que seria el genèric de corrupció”.

En aquest sentit, ha rebutjat el plantejament de Borràs que cal revocar l'article 25.4 del reglament del Parlament, que preveu la suspensió d'un diputat si se li obre un judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció, i ha advertit que els reglaments de les càmeres no s'han de “fer a mida per a ningú”.

CERCAR EL CONSENS

Tot i que no ha volgut avançar escenaris futurs, Vilalta ha apostat per buscar el consens amb Junts i la resta de grups si se li obre judici oral a Borràs, i ha defensat que, en qualsevol cas, això “no hauria d'afectar el Govern”.

Ha apuntat que han parlat amb Junts d'aquest assumpte i espera poder aconseguir el màxim consens per pactar com aplicar el reglament i com garantir la utilitat de la institució: “És una situació inèdita i com sempre, com més consens, com més acord millor per preservar la Cambra".