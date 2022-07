Carles Puigdemont, a l'Assemblea de Representants / Europa Press

El Tribunal de Comptes (TCu) celebra aquest dimarts una vista per analitzar si l'aval presentat per l'Institut Català de Finances (ICF) és suficient per tornar a ERC els 2,1 milions que va dipositar com a garantia de la presumpta responsabilitat comptable d'excàrrecs del Govern pel presumpte desviament de fons per a l'acció exterior --les 'ambaixades catalanes' i el Diplocat-- en el marc del 'procés'.

Fonts del TCu han assenyalat que el motiu de la vista és que l'exconseller Raül Romeva va sol·licitar que es tornessin a ERC els 2,1 milions que va dipositar per la seva presumpta responsabilitat comptable i els de les altres persones que hi responen solidàriament, 19 més demandats. Tot i això, la Fiscalia i Societat Civil Catalana s'han oposat, per la qual cosa s'ha convocat la vista.

MÉS INFORMACIÓ El Tribunal de Comptes rebutja el recurs de Puigdemont i el manté en la causa per les despeses del procés

La petició de Romeva va arribar després que l'òrgan fiscalitzador rebutgés una petició anterior d'ERC perquè li tornés aquest dipòsit després de conèixer-se que la Sala de Justícia del TCu admetia els avals presentats per l'ICF.

Aleshores, el TCu va indicar a la formació política que abans del reintegrament s'havia d'aprovar la substitució del dipòsit pels avals de l'ICF, un tràmit que l'havien d'iniciar qualsevol dels presumptes responsables comptables coberts pel dipòsit, per això ara és Romeva qui ho sol·licita .

REBUTJA MÉS RECURSOS



Mentrestant, el procés comptable continua. Així, el Tribunal de Comptes va desestimar la setmana passada els últims recursos presentats contra les demandes de Fiscalia i Societat Civil Catalana, que exerceix l'acusació popular en el procediment que se segueix contra 35 persones, la majoria excàrrecs del Govern, pel presumpte desviament de fons públics per sufragar l'1-O i les anomenades 'ambaixades catalanes'.

El tribunal ja va rebutjar el recurs que van presentar l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller del Govern Toni Comín contra el decret pel qual es va admetre a tràmit la demanda presentada per la Fiscalia, que els reclama 3,4 milions d'euros. de forma conjunta i solidària amb altres encausats-- en concepte de responsabilitat comptable, una decisió amb què els va mantenir encausats.

Les fonts esmentades indiquen que, després d'aquesta última negativa a les impugnacions formulades, s'ha obert el termini perquè les parts presentin les seves contestacions, i després ja s'assenyalarà data per a l'audiència prèvia per aquesta causa comptable, que servirà per fixar els fets controvertits i proposar l'admissió de proves.

DEMANDES PRESENTADES



El Tribunal de Comptes va apartar, a petició de la Fiscalia, els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull, així com 14 ex càrrecs més del Govern de la llista de persones a les quals se'ls reclamen els fons presumptament desviats.

El Ministeri Públic va rebaixar les estimacions sobre la xifra presumptament desviada. En concret, va passar dels 9,5 milions calculats pel TCu a 3,4 milions d?euros. Segons ha explicat, la responsabilitat comptable d'alguns dels presents en el procediment ha disminuït "de manera considerable respecte de l'import reclamat per la instructora" del Tribunal de Comptes i respecte de la demanda de Societat Civil Catalana perquè "els demandats i les quanties són divergents" .

Societat Civil Catalana, per la seva banda, va presentar demanda contra 11 exalts càrrecs del Govern, entre ells els expresidents Puigdemont i Artur Mas, i l'exvicepresident Oriol Junqueras, a qui reclama 5,3 milions d'euros en concepte de responsabilitat comptable .

Inicialment, el TCu va fixar en 5,4 milions d'euros la responsabilitat comptable per l'acció exterior de Catalunya a través de les anomenades 'ambaixades catalanes' i el Diplocat, i va xifrar en 4,1 milions les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Com que les dues actuacions s'han fusionat en un sol procediment, l'import total arribava als 9,5 milions d'euros.