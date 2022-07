Javier Rojo, un dels signants, va ser president del Senat. Foto: Arxiu



Diversos dirigents històrics del PSOE han signat un comunicat per fer públic el seu desacord amb el projecte de llei de Memòria Democràtica i l'acord aconseguit amb EH Bildu . Ho consideren una "tergiversació" de la veritat històrica en estendre el "període sospitós" de la dictadura fins a l'any 1983.

Signen el text, emès per l' Associació per a la Defensa dels Valors de la Transició, líders socialistes com els expresidents del Senat, Javier Rojo i Juan José Laborda i els exministres als governs de l'expresident Felipe González: Julián García Valverde, Julián García Vargas i Javier Sáenz de Cosculluela, a més de diversos exdiputats i membres de l'Executiva socialista.

Entre els signants també hi ha Carmen Iglesias, presidenta de la Reial Acadèmia de la Història, José Rodríguez de la Borbolla, expresident de la Junta d'Andalusia, Pedro Bofill, exdiputat i exmembre de l'Executiva Federal del PSOE, Francisco Vázquez, ex alcalde de la Corunya i exdiputat, Salvador Clotas, exdiputat del PSOE, Elena Flores, exdiputada, exsecretaria de Relacions Internacionals de la Comissió Executiva del PSOE i Rafael Delgado, exsecretari general de la Presidència del Govern.



Al text, al qual ha tingut accés Europa Press, rebutgen que el pacte constitucional de 1978 "sigui objecte d'una tergiversació tan injusta i tan aliena a la veritat històrica, com fa el Projecte de Llei" de Memòria i alerten que fins i tot obre la possibilitat d'estendre "el 'període sospitós' de la dictadura fins al 31 de desembre de 1983" .