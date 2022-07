La secretària general i portaveu del Partit Popular (PP), Cuca Gamarra, intervé durant la primera jornada de la 26a edició del Debat sobre l'Estat de la Nació. Firma: Alberto Ortega / Europa Press

Cuca Gamarra, ha carregat durament contra la gestió del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , a qui ha acusat de no fer "autocrítica" ni de plantejar mesures per lluitar contra la inflació ni la crisi energètica que pateix Espanya. Segons la seva opinió, "el Govern frankenstein no dóna més de si, és un projecte fallit i esgotat".

Així s'ha pronunciat en la seva intervenció al Debat sobre l'estat de la Nació que se celebra al Congrés, el primer en set anys, a què ha assistit el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, que ha escoltat el discurs del seu partit 'número dos' des de la bancada del Grup Popular.

Gamarra ha arrencat el discurs amb un minut de silenci per les víctimes d'ETA --recordant que el 12 de juliol de fa 25 anys apareixia el cos de Miguel Ángel Blanco-- i ha denunciat els pactes amb Bildu, com ha passat a la Llei de Memòria Democràtica , amb què es busca en la seva opinió "posar en perill el relat de la Transició exemplar".

Després de recalcar que ETA va ser "derrotada per la Policia, la Guàrdia Civil i la societat espanyola", ha subratllat que aquesta és la "memòria col·lectiva" a què els demòcrates no han de renunciar ni oblidar. Dit això, ha confirmat que el PP derogarà la Llei de Memòria quan arribi a Moncloa perquè no es pot convertir Bildu "en notari de la Transició" i llançar un "mantell d'ignomínia" sobre els governs d'Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo i Felipe González.

Gamarra ha recordat que Sánchez ja va dir en campanya electoral que no pactaria mai amb Bildu, igual que es va comprometre a no indultar els presos del 'procés', uns fets que, al seu parer, evidencien que la "mentida" impregna l'actuació de Sánchez. De fet, ha aprofitat per preguntar "amb quines noves cessions sorprendrà divendres a la reunió" amb el president de la Generalitat, Pere Aragonés.

LI DEMANA BAIXAR IMPOSTOS I REDUIR EL SEU "MACROGOVERN"



En clau econòmica, que ha centrat el gruix del seu discurs, la dirigent del PP ha denunciat la "incapacitat" del cap de l'Executiu per frenar la inflació, que és el "virus més cruel" i l'"impost més gran i més regressiu perquè afecta a qui menys en té". "Per què si Espanya depèn menys del gas rus que Alemanya la nostra inflació és superior?", s'ha preguntat, per ressaltar que "el factor diferencial" és Sánchez i el seu "caòtic" Govern.

En aquest punt, li ha retret que no es deixi "ajudar" i no accepti la "mà estesa" de Feijóo acceptant les seves mesures, com baixar l'IRPF a classes mesures i baixes, agilitzar els fons europeus i reduir el seu "macro-govern". "No es necessiten excuses sinó mesures i reformes, i hem pogut veure que no en té cap més que un pegat", ha emfatitzat.

Després d' acusar Sánchez de ser el Govern de l'OCDE que "més ha pujat la pressió fiscal", ha assegurat que se'ls hauria de "caure la cara de vergonya per demanar als espanyols que estalviïn en aire condicionat mentre paguen el Govern més car i gran de la història", amb 22 ministres i més de "800 assessors que no hi caben ni als despatxos de Moncloa".

A més, la dirigent del PP ha denunciat que el "dividit i desunit" Govern de PSOE i Unides Podem estigui "més preocupat a resoldre les diferències que els problemes dels espanyols". "Les seves polítiques socials han fracassat i deixarà Espanya pitjor del que la va trobar", ha dit a Sánchez, per subratllar que el primer manament d'un bon governant ha de ser deixar el país millor del que el va trobar.

"SÁNCHEZ ENS SURT CAR ALS ESPANYOLS"



Com ha fet el PP les últimes setmanes, ha assegurat que hi ha "maquillatge" en les xifres de l'atur amb els fixos discontinus, però l'avisa que "per molt maquillatge que es posi, el que és precari, és precari". Al seu parer, cal "ocupació de veritat, de qualitat i abaixar la inflació". A més, ha emplaçat Sánchez a presentar els Pressupostos Generals de l'Estat del 2023 i ha dit que espera que no faci com Zapatero, que "se'n va anar sense presentar-los". "Vostè sembla que s'ha entestat a superar-ho en tot", ha exclamat.

En matèria energètica, ha retret el Govern que les compres del gas rus s'hagin incrementat just quan Europa va en camí contrari i ha apostat per allargar la vida a les centrals nuclears, en línia amb els passos que està fent el Parlament europeu de declarar verd energia nuclear. "Sumi's perquè aquí tenim oportunitat de baixar el preu de la llum. Ens surt car als espanyols", ha asseverat.

"OCUPACIÓ TOTAL" DE LES INSTITUCIONS



També ha acusat Sánchez d'accelerar l'"ocupació total de les institucions" després de la "garrotada" electoral a Andalusia , citant el que va passar al CNI, l'INE i empreses estratègiques com Indra com l'"últim capítol del seu manual de resistència".

En especial, ha acusat Sánchez d'intentar "pressionar, erosionar i manipular amb reformes i contrareformes" com la que, segons ha dit, anirà aquest dijous el Ple del Congrés de manera urgent i que "es nega a pactar". "Feu cas del que diu Europa, que és el mateix que diu la Comissió de Venècia, la nostra Constitució i el sentit comú", ha proclamat.

Gamarra ha afirmat que per al PP l'"alternativa" passa per la "regeneració de les institucions" i "més separació de poders". Per això, ha dit que seria esperava per part del Govern “una rectificació” en aquest assumpte i en matèria econòmica.

Tot i això, ha dit que atès que Pedro Sánchez ha decidit "no canviar de rumb", seran els espanyols els que "canviïn de Govern", com ja li han anunciat amb Madrid i Andalusia. "Quan vostè els torni la veu, ho faran amb tota Espanya", ha emfatitzat, per afegir que Alberto Núñez Feijóo representa l'"alternativa" Pedro Sánchez.

VEU EN SÁNCHEZ "EL PROBLEMA": "EL QUE FALLA ÉS VOSTÈ I EL SEU GOVERN"



En la seva intervenció, la 'número dos' del PP ha qualificat d'"anòmal" que, sent la primera vegada que se celebra aquest debat de la nació en set anys, vingui "aparellat entre quatre reformes legislatives", en al·lusió a la Llei de Memòria, el decret anticrisi, o la reforma del Poder Judicial per renovar el Tribunal Constitucional que es voten dijous al Ple.

També ha denunciat que el Govern hagi aprovat 120 reials decrets lleis, hi hagi més de 50 lleis bloquejades en la seva tramitació i es vegi "desautoritzat constantment" pel Tribunal Constitucional. És més, ha afirmat que si hi ha un “logo identificable del Govern de Sánchez és la devaluació de la paraula donada”, ha assenyalat que el PP es compromet a complir “la paraula” si governa.

Alhora, ha ressaltat que el segell del Govern de coalició és la "improvisació", arribar "tarda i malament", la "manipulació", "la propaganda" i l'"evasió de la responsabilitat". Segons el seu parer, Pedro Sánchez és el "problema". "El que falla és vostè i el Govern", ha finalitzat.