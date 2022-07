Laura Borrpas, presidenta del Parlament de Catalunya / Europa Press

La responsable d'administració de la Institució dels Lletres Catalans (ILC) va atestar davant la jutgessa que va proposar la presidenta del Parlament i llavors directora de la institució, Laura Borràs, canviar el tipus de contractació en detectar presumptes irregularitats en diversos contractes menors --pels quals ara està processada-- ja que estaven "relacionats entre si", però ha explicat que Borràs ho va descartar i va seguir usant contractes suposadament fraccionats.

La funcionària va avisar que podien estar "errant en el procediment administratiu" de diversos contractes menors, segons consta a la declaració inclosa en el sumari de la causa.

En concret, la treballadora es refereix als contractes menors adjudicats a l'amic de Borràs, Isaías H., per diversos serveis relacionats amb la pàgina web de la ILC, davant el que "li suggeria a la directora que hi havia un altre procediment, el de contracte negociat".

"Vaig veure que hi havia la possibilitat de relacionar aquests contractes en què fos el mateix treball, però la directora em va fer veure que no, que eren diferents treballs", va explicar a la jutgessa d'Instrucció 9 de Barcelona en declarar com a testimoni durant la instrucció del cas.

Per aquesta causa, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha processat a Borràs per presumpte frau en 18 contractes menors a Isaías H. quan dirigia la ILC.

Està processada pels presumptes delictes de prevaricació, frau, falsedat documental i malversació continuada i també estan processats Isaías H., Andreu P., que suposadament van participar a preparar els pressupostos i factures a presentar la ILC, i el tècnic de la institució Roger I. per presumptament facilitar els tràmits.

INICI DE LA CAUSA



Del sumari també es desprèn que la investigació sobre la ILC va començar arran d'una conversa telefònica intervinguda a Isaías H., que estava sent investigat en una altra causa per presumpta falsificació de bitllets i de tràfic de drogues.

Aquesta primera causa es va destapar gràcies a un error d'un funcionari de Correus: Isaías H. usava un apartat de Correus per rebre els diners falsos, i per l'error el carter ho va deixar a una altra bústia.

La propietària de l'altre apartat de Correus va trobar 20 bitllets de 50 euros i en acudir al banc per verificar la seva validesa va comprovar que eren bitllets falsos.

Arran d'aquesta troballa, Isaías H. va passar a estar investigat i la policia va intervenir el seu telèfon i va sentir converses amb una tercera persona sobre el treball que feia per la ILC i en les quals esmentava que allà feia 'trapis' i tenia "molts marrons amb Borràs".

En aquesta primera causa, on a més de per suposada falsificació de moneda Isaías H. estava investigat per presumpte narcotràfic, la policia va intervenir un paquet dirigit a ell: en obrir-ho, van trobar un DVD i un centenar de pastilles de color morat.