El president del grup confederal Unides Podem-En Comú Podem-Galícia en Comú, Jaume Asens / Europa Press

Unides Podem ha celebrat les mesures anunciades pel president del Govern, Pedro Sánchez, aquest dimarts al Debat sobre l'estat de la Nació encara que li ha demanat que consolidi el gir a l'esquerra amb més mesures en aquesta línia. Alhora, ha insistit en la seva oposició a elevar la despesa en Defensa.

Així ho han traslladat el portaveu parlamentari, Pablo Echenique, i el president del grup confederal, Jaume Asens, durant la seva intervenció al Debat d'Estat de la Nació per celebrar que Sánchez, amb les noves mesures anunciades, hagi girat el rumb de l'Executiu com mesures netament progressista.

"Som insistents, també capgrossos com deia una ministra però també sabem reconèixer quan s'encerta", ha desglossat Echenique mentre que Asens ha destacat que el president ha recollit "el guant" quan li van demanar "valentia" en escenificar avui un "cop de timó" progressista" que agraeixen, fent realitat des de l'Executiu el que fins fa poc semblava "impossible" i "arribar tan lluny com mai".

D'aquesta manera, Echenique ha plantejat des de la "lleialtat" i de cara als futurs Pressupostos més mesures, com ara un fons de 10.000 milions per enfortir la sanitat i l'educació pública, una nova Llei de Família amb renda universal de criança de 100 euros i permís retribuït de set dies a treballadors per cura de familiars, 600 milions d'euros més o pujar immediatament el salari mínim interprofessional (SMI).

Pel que fa a la despesa militar, Asens ha assenyalat que la gent no necessita un decret de la guerra sinó "cent decrets socials" com els anunciats aquest dimarts, segons ha assenyalat. A més, ha indicat que augmentar la despesa militar no baixarà l'IPC ni millorarà la vida de la gent.

A més, li ha preguntat com volen ser recordats com a coalició , si per la primera Reforma Laboral que va recuperar drets o pel 2% de despesa militar. Per part seva, Echenique ha demanat fer tot l'esforç possible per aconseguir la pau i dedicar tots els recursos a protegir la població i no augmentar la despesa en armament.