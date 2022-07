Trias va atendre Catalunya Press a la seu de Foment del Treball. Foto: @CatPress

"Crec que la meva percepció és que la gent de Barcelona no està contenta amb l'alcaldia actual i vol un canvi. Fins i tot les pròpies enquestes de l'Ajuntament surten molt malament". Així es pronunciava Xavier Trias en declaracions a Catalunya Press durant el cicle de conferències Fer Metròpoli de Rethink Barcelona, que es va celebrar el 12 de juliol a la seu de Foment de Treball.

Tot i que Trias està allunyat de la política des de gener de 2016 (va ser batlle entre juliol de 2011 i juny de 2015) i que el passat mes de maig va dir que no tenia intenció de tornar, es pot haver produit un gir de 180 graus en la seva postura.

En una entrevista a El Món a RAC1, l'exalcalde ha obert la porta a ser alcaldable per Junts per Catalunya, l'única formació que no té cap de llista per als comicis al consistori de la capital de Catalunya que se celebraran el mes de maig del 2023. "Al setembre ens asseurem tranquil·lament i en parlarem", ha assegurat Trias.