Jaume Giró, el conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat , assegura que "la tragèdia econòmica serà molt gran" si la guerra d'Ucraïna s'allarga . En aquest context, ha demanat al Govern augmentar el marge de dèficit previst per a les autonomies per al 2023 del 0,1% al 0,4% del PIB, cosa que al seu parer suposaria incrementar la despesa no financera de 1.000 a gairebé 2.000 milions d'euros.

En una entrevista a RAC1 d'aquest dimecres recollida per Europa Press, ha recordat a més que el pressupost és "essencial per poder desenvolupar polítiques públiques", i ha augurat que els comptes del 2023 seran més difícils d'acordar que els d'aquest any per la convocatòria d'eleccions municipals, tot i esperar ratificar-les aquest desembre.

Ha avisat que si la guerra d'Ucraïna no finalitza aviat "la tragèdia econòmica serà molt gran" i ha lamentat que -en paraules seves - ningú treballi per a una solució de pau."No veig ningú que al marge de fer discursos que quedin molt bé davant l'OTAN, treballi per a una solució de pau. Això és el que em preocupa. Pots tenir una estratègia dissuasòria davant (el president rus, Vladímir) Putin però al mateix temps que algú es remangui i negociï", ha dit.

En aquesta línia, ha previst que hi haurà restriccions en el consum d'energia i ha assegurat que la velocitat per substituir el petroli, gas i carbó rus no permetrien continuar amb l'activitat econòmica europea: "Haurem de tirar endavant amb allò que tinguem", ha tancat.

"CAMPANYA ELECTORAL DE SÁNCHEZ"



Giró ha lamentat que les propostes anunciades pel president del Govern, Pedro Sánchez, al Debat sobre l'Estat de la Nació aquest dimarts són "mesures no per baixar la inflació sinó per pujar les enquestes".

Ha considerat que la bonificació del 100% dels abonaments de Rodalies, Rodalies i mitja distància de Renfe és una proposta ineficient i populista, "allunyada de les latituds occidentals", i ha insistit a exigir que les mesures impulsades per fer front a la situació econòmica responguin als trams de renda.

Alhora, ha recordat que l'impost anunciat a la banca ia les elèctriques no implicarà més ingressos per a la Generalitat i ha criticat que -segons ell- acabaran repercutint en els clients: "Prenen mesures en què no entrem ni sortim, les prenen unilateralment, i la Generalitat no veurà ni un euro d'aquestes mesures".

CAUSA JUDICIAL A BORRÀS



En ser preguntat sobre la causa judicial a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i sobre si hauria de deixar el càrrec institucional, Giró ha asseverat: "Presumpció d'innocència fins al final. Dret a un judici just ia defensar-se. Confio en la paraula de Borràs". Alhora, ha defensat que no ha "escoltat en cap moment que la presidenta Borràs digui que cal saltar les normes del reglament".

ESPIONATGE



El conseller d'Economia ha assegurat haver patit espionatge, seguiment, intervenció de comunicacions per la seva condició d'independentista, i ha afirmat tenir fotografies de gent que el seguia pel carrer.

Ha recordat també que el dia dels atemptats de Barcelona i Cambrils, ha primera hora hi havia un senyor a la porta de casa seva a l'Empordà (Girona) fotografiant la seva "casa, porxo i les visites"."Em fa fàstic. És bo que la gent li posi cara i fins on està disposat a arribar l'Estat –parlo de l'Estat, no d'un Govern o un altre– si es posa en dubte la integritat territorial”, ha asseverat.