L'Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha conclòs que els Tribunals belgues no poden denegar l'execució de les euroordres emeses pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena contra els encausats per l'1-O basant-se en el risc que es violin els seus drets fonamentals si no demostra deficiències sistèmiques i generalitzades a Espanya, ni poden poder en dubte les competències del Suprem com a autoritat per emetre aquestes ordres.

L ' opinió de l' Advocat General no és vinculant per al TJUE però en la gran majoria dels casos les sentències dictades per la Justícia europea segueixen la línia marcada per aquests dictàmens.

Llarena va anar a la Justícia europea per aclarir tant l'abast de l'emissió de les Ordres Europees de Detenció i Lliurament (OEDE) emeses pel Tribunal Suprem contra diversos encausats pel seu paper a l'1-O, entre ells l' expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, com les raons per denegar l'execució d'aquests euroordres.

El magistrat del Tribunal Suprem va dirigir la qüestió prejudicial al TJUE el març del 2021 després que la Justícia belga rebutgés lliurar a les autoritats espanyoles l'exconseller Lluis Puig, en considerar que el tribunal competent per reclamar la seva extradició hauria de ser el català i que si fos lliurat a Espanya es podrien posar en risc drets fonamentals com la presumpció d'innocència.