EuropaPress 4491857 comissari jubilat jose manuel villarejo declarar audiència nacional juny

La Secció Tercera de la Sala Penal de l' Audiència Nacional considera que hi ha indicis que PRISA i el PSOE van utilitzar el comissari als 90 per espiar el jutge que va assumir el procediment contra Sogecable , propietat de Prisa, per quedar-se amb 138 milions de euros de fiances dipositades pels clients de Canal Plus, segons recull un cotxe del 8 de juliol passat.

El dictamen, que compta amb el suport de la Fiscalia, conclou que el magistrat que instrueix l'anomenat cas Tàndem, Manuel García-Castellón, ha d'efectuar diligències per determinar les possibles responsabilitats penals en què haurien incorregut els implicats en aquest altre projecte encobert de Villarejo en delictes que ja haurien prescrit, però l'execució dels quals donaria lloc a l'acusació de pertinença a organització criminal , així com a una hipotètica imputació per un blanqueig de capitals que podria haver-se estès fins a l'actualitat, segons els magistrats de la Sala Penal.

La interlocutòria recorda que al sumari ja figuren documents relacionats amb Villarejo en què aquest admet la seva suposada implicació en un pla per investigar i desactivar el jutge del cas Sogecable , Javier Gómez de Liaño, així com una relació de les persones que presumptament li van encomanar aquesta missió en la seva suposada participació en el pagament d'un suborn a un jutge del Tribunal Suprem proper al PSOE, Enrique Bacigalupo, per apartar del procediment Gómez de Liaño mitjançant una condemna per prevaricació, com finalment va passar el 1999.



Els magistrats també esmenten que el mateix Villarejo va presentar el 2019 una denúncia al Jutjat d'Instrucció número 45 de plaça de Castella en què reconeixia la seva suposada vinculació amb els fets i assegurava que a la seva vivenda de Boadilla, registrada per la Policia el novembre de 2017 , tenia amagats enregistraments de les trobades que va mantenir amb dirigents del PSOE i Prisa per perfilar l'operació .

El comissari va assegurar en el seu escrit que es va citar diverses vegades amb l'advocat Matías Cortés , amb el també lletrat Horacio Oliva i amb el periodista i directiu de Prisa Antonio Navalón, així com amb el polític socialista Txiqui Benegas, que hauria exercit com a enviat de Felipe González . El comissari afegeix a la seva denúncia que la trama hauria realitzat un primer pagament de 200.000 dòlars a Bacigalupo per la condemna de Gómez de Liaño “des d'un compte del Sr. Navalón en un banc de Zuric”. Posteriorment, Bacigalupo, que igual que Gómez de Liaño exerceix actualment l'advocacia, va rebre suposadament 170.000 dòlars més “des d'una sucursal del banc HSBC de les Antilles angleses”.

La Secció Tercera de la Sala Penal subratlla la importància d'aquest testimoni autoinculpatori i també la circumstància que, el 14 de juny passat, Villarejo va declarar davant el jutge a la peça principal de Tàndem i “va ratificar tots els extrems de la seva denúncia” . “D'acord amb tot això, l'encàrrec que l'investigat José Manuel Villarejo Pérez diu haver rebut sembla que constitueix un més dels projectes de gestió de crisis encarregats per clients particulars quan estava en actiu al Cos Nacional de Policia, que ha anat donant lloc a la formació de múltiples peces separades de les presents diligències prèvies”.

El Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar Espanya per violar els drets de Gómez de Liaño perquè afirma que no havia tingut un judici just ni imparcial, ja que els magistrats que el van condemnar ja havien intervingut prèviament en nombrosos actes d'instrucció del cas Sogecable.

L'antic jutge va sol·licitar el 2020 personar-se en el procediment com un dels perjudicats pels espionatges del comissari. Ara la Sala Penal ha corregit ara l'instructor del cas i li atorga la condició de perjudicat.