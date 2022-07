El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, a l'Escola d'estiu del PP català a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Alberto Núñez Feijóo ha entrat en directe a 'El Programa d'Ana Rosa' per donar la seva opinió i la del seu partit, el PP, després que el President del Govern, Pedro Sánchez presentés les mesures proposades pel Govern per intentar pal·liar la inflació.

Entre altres coses el líder dels populars ha dit: “ les mesures que ha posat Sánchez sobre la taula estan pràcticament sense concretar. Ens va dir al juny que li pujaria els impostos a les elèctriques i ara a les bancs, però no sabem com ".

Per ell “ Si aquestes són les propostes del president del Govern per ajudar la gent a tirar endavant ia fer la compra, aquestes mesures no són per prendre-les de debò”.

Feijóo ha deixat clara la postura del PP: " Les mesures de Sánchez no es voten , però si les porta com a proposta resolució, és clar que no votarem a favor. Espanya segueix sent el país amb més deute públic, té el doble d'atur que la mitjana de la Unió Europea i tenim la inflació més gran dels països d'economies fortes .Se'ns diu que donarem suport a Ucraïna i li comprem el gas a Rússia.Sánchez ha lligat la seva coalició amb Podem, però això no ens importa per fer la cistella de la compra o pagar l'electricitat", ha sentenciat.

Sobre si el seu partit està a favor de l'impost a la banca anunciat per Sánchez, Feijóo ha estat clar i concís: “ Si ho paguem els ciutadans, estem clarament en contra. A l'elèctrica o l'hidrocarbur, si el 50% són els impostos i ens els pujaran, és clar que també hi estem en contra . Ens temem, perquè hi ha precedents, que els bancs i les energètiques sempre incrementen l'increment de costos i aquests increments ens els repercutiran als ciutadans” .

Sobre les mesures del Govern per intentar pal·liar la inflació, Feijóo ha explicat les seves propostes i s'ha queixat que no se'ls estigui escoltant: "El mes d'abril enviem una proposta al Govern i només n'ha acceptat dues. Hem demanat que es retorni l'increment de preu i impostos als ciutadans de classe mitjana i baixa perquè rebin els diners que han pagat de més i també demanàvem a la Unió Europea que ens deixi actuar sobre els impostos d'hidrocarburs i abaixar aquests impost als sectors que més ho usen perquè això impacti a la inflació", ha explicat.

Pel líder de l'oposició: “ tenir 22 ministeris és una falta de respecte a les famílies. No es pot tenir el Govern més car de la democràcia en el moment de més inflació dels últims 25 anys ”, ha sentenciat.