Félix Larrosa ja va ser alcalde de Lleida. Foto: Paeria

El PSC portarà la proposta de 84 candidats a les eleccions municipals de maig de 2023 a un Consell Nacional Extraordinari que se celebrarà a Terrassa el 16 de juliol . Entre ells, hi ha que inclouran els de Girona, amb la diputada al Parlament Sílvia Paneque, el de Tarragona, amb el també diputat Rubén Viñuales, i el de Lleida , amb l'exalcalde Félix Larrosa.

Les candidatures que s'escolliran també inclouen 13 capitals de comarca, com ara Terrassa, Valls, Manresa, Vilafranca del Penedès, la Seu d'Urgell, Berga i Banyoles , però també alguns municipis on el PSC presentarà llista nova, com Besalú, Riudellots de la Selva, Campllong i Colera, entre uns altres.

Els socialistes diuen que han renovat les candidatures al 30% dels casos.

20% MÉS DE LLISTES



La del 16 de juliol serà la primera de les tres tandes en què els socialistes escolliran les seves cartes electorals. La propera arribarà al novembre, i tindrà com a protagonistes els municipis on governa però no ostenta l'alcaldia (com Barcelona, amb el nom del primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, com a gran carta), i mentre que la tercera serà al febrer de 2023, tres mesos abans dels comicis, principalment amb candidats que ja siguin alcaldes.

En global, els socialistes preveuen presentar un 20% més de llistes respecte a les eleccions municipals del 2019, quan van presentar 520 llistes. Els seus càlculs són quedar-se prop de 600 m.

L'HOSPITALET I L'ÀREA METROPOLITANA



El PSC no preveu canvis als candidats dels municipis de l'entorn metropolità de Barcelona on ja mana, com a l'Hospitalet de Llobregat , on esperen una nova victòria de l'actual alcaldessa i també presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.

De fet, les estimacions són que un dels seus grans noms no acusarà el cas del Consell Esportiu de la ciutat, que ha hagut d'afrontar els darrers anys.