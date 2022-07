Catalunyapress MarioDraghi

Mario Draghi ha presentat aquest dijous la seva dimissió com a primer ministre d'Itàlia i ha al·legat que s'ha "trencat el pacte de confiança" que mantenia cohesionat a l'Executiu després que Moviment 5 Estrelles s'absentés aquest dijous de la votació d'una qüestió de confiança presentada al Senat.

Després d'aquest nou desacord del Govern, Draghi ha mantingut una reunió amb el president d'Itàlia, Sergio Mattarella i, més tard, ha convocat un Consell de Ministres, davant el qual ha anunciat la seva decisió.

"Les votacions d'avui al Parlament són molt significatives des del punt de vista polític. La majoria de la unitat nacional que ha recolzat a aquest Govern des de la seva creació ja no hi és. El pacte de confiança que hi ha darrere l'acció del Govern ha fracassat", ha traslladat Draghi, segons recull el diari 'Corriere della Sera'.