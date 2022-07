Els Reis, Felip VI i Letizia, conversen amb alguns dels assistents a l'acte d'homenatge d'Estat a les víctimes de la malaltia per coronavirus i de reconeixement al personal sanitari, a la plaça de l'Armeria del Palau Reial, el 15 de juliol del 2021 / Europa Press

Els Reis, Felip VI i Letizia, presidiran demà l'homenatge d'Estat a les víctimes de la pandèmia de covid-19 que se celebra al Palau Reial, al qual també està previst que hi assisteixin els membres del Consell de Ministres, amb el president, Pedro Sánchez al capdavant.

L'acte pretén ser un "aplaudiment per al record" de l'esforç realitzat pels ciutadans durant els mesos més durs de la pandèmia, segons ha indicat la ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Serà un homenatge solemne que també servirà de reconeixement al personal sanitari en què està prevista la presència de representants dels diferents poders de l'Estat i les altes institucions, presidents de les comunitats autònomes, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo i el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Abel Caballero.

També s'espera que hi vagin els delegats del Govern; l'alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, a més de representants parlamentaris i una àmplia representació de les famílies de les víctimes, dels sectors sanitari i científic, i de la societat civil, segons ha indicat Moncloa

L'acte arrencarà a les nou del matí a la Plaça de l'Armeria del Palau Reial i en primer lloc, intervindran el cap de Biotecnologia i productes de l'Associació Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, Agustín Portela i la Directora General de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea, Sandra Gallina.

A continuació, els Reis lliuraran quatre Grans Creus en representació dels professionals sanitaris morts durant la pandèmia i faran una ofrena floral que anirà seguida d'un minut de silenci en record de tots els absents.

HOMENATGES EL 2020 I 2021

Finalment, el Rei Felip VI clausurarà l'acte amb un discurs i com a fermall final, l'artista Alice Wonder, interpretarà (piano i veu) la cançó 'Lucha de Gegants' d'Antonio Vega. Finalment es projectarà el vídeo titulat 'Un aplaudiment per al record'.

En la mateixa data dels dos últims anys ja es va fer un homenatge d'Estat a les víctimes del coronavirus que també va estar presidit pels Reis, Felip VI i Letizia i en què va participar el president Sánchez i els seus ministres, a excepció de Fernando Grande Marlaska, que va excusar la seva presència per haver d'anar a una reunió de ministres europeus d'Interior.

A l'últim acte d'homenatge, van participar més de 700 persones, entre ells membres de les famílies dels 102 sanitaris morts fins a aquesta data per la pandèmia que van rebre de mans del Rei la Gran Creu al Mèrit Civil.

ABSENTS EL 2021

Al costat dels Reis van estar el president del Govern, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; el president del Senat, Ander Gil; Carlos Lesmes, president del Consell General del Poder Judicial; Juan José González Rivas, president del Tribunal Constitucional; i la Fiscal General de l'Estat, Dolores Delgado.

Dels presidents autonòmics només quatre van faltar a la cita: el basc Iñigo Urkullu, el català Pere Aragonés, l'extremeny Guillermo Fernández Vara, i l'aragonès Javier Lambán, cadascun per motius diferents. Tampoc no hi van anar el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ni Santiago Abascal, líder de Vox. Ningú del partit va acudir a l'acte perquè no volien "blanquejar" la gestió del Govern, segons han indicat.

Fins ara hi ha 108.948 morts a Espanya a causa del cóvid-19, segons dades del Ministeri de Sanitat.