El primer secretari del PSC, Salvador Illa. Foto: Europa Press

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reclamat que la política "faig un pas endavant" per reformar el model de finançament autonòmic, per a la qual cosa considera important comptar amb el món acadèmic i els experts, a causa de la complexitat del debat. Illa es va expressar en aquests termes a la clausura de l'acte de presentació del document La lògica del finançament autonòmic i recomanacions per a la seva reforma organitzat per la Fundació Rafael Campalans, l'obertura de les quals ha anat a càrrec de l'expresident de la Generalitat i president de la Fundació, José Montilla.

Illa ha assegurat que aquest és un tema molt important i necessari perquè afecta la cohesió territorial i social de l'Estat, però ha assenyalat que és "terriblement incòmode per la seva complexitat i perquè salta barreres ideològiques".

Ha demanat evitar la temptació de simplificar aquest debat i intentar explicar-lo detalladament a la ciutadania, i ha reconegut que, malgrat els criteris tècnics, aquestes reformes estan precedides per "criteris polítics".

REBUTJAR PRIVILEGIS



Per ell, el nou sistema ha de "rebutjar privilegis, ni per a Catalunya ni per a ningú", perquè considera que no es tracta de buscar condicions avantatgistes per a cap comunitat autònoma, sinó d'elaborar un model equitatiu, i després ha demanat definir el terme equitat . El cap de l'oposició a Catalunya també ha apostat per un model "anticíclic, estable i predictible", que no estigui sotmès als cicles econòmics, i que sigui transparent, explicable i comprensible per a la ciutadania.

Illa ha defensat que aquest debat és convenient en l'actualitat, malgrat la situació econòmica, i també ha sostingut que és un debat on cal estar: "Hem de lamentar la política de cadira buida aquí a Catalunya. Catalunya ha d'estar i no es pot permetre no ser-hi", ha afirmat.

Ha apostat per "ser agosarat" amb els plantejaments al voltant d'aquest debat, i ha expressat el compromís del PSC a mantenir-lo viu, ja que considera que és un tema inajornable.

MONTILLA



Per la seva banda, Montilla ha defensat que el model de finançament aprovat el 2009, en l'elaboració del qual va participar, "va suposar més equitat i més solidaritat", i ha retret que el 2014 les prioritats del Govern de Mariano Rajoy no passessin per reformar el finançament autonòmic .

L'expresident ha posat en valor que el Govern socialista impulsés la reforma el 2009 malgrat que hi havia recessió econòmica, “el PIB havia caigut un 3,8% i no era el moment donat”.

Finalment, ha defensat que amb aquest model totes les comunitats autònomes van sortir guanyant perquè sabien que "si hi havia perdedors no hi hauria acord", i ha reconegut que és un model més difícil d'entendre però no més opac com assegura que se'l critica.