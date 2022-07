Boye, en una intervenció. Foto: Europa Press

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha admès aquest dijous que estan "molestos" amb l'informe de l'Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), i ha demanat esperar la sentència final del tribunal. "Estic convençut que l'Advocat General del TJUE s'ha equivocat, confós, ha omès dades o vés a saber què, esperarem a veure què diu el TJUE", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Segons l'opinió de l'advocat, més important que el que diu l'advocat general del TJUE és el que "omet o oculta", a més d'apuntar que les conclusions entren en confrontació amb criteris establerts pel mateix tribunal. "Si haguéssim d'anar a una quarta euroordre, aniríem i, en aquesta ocasió, no els càpiga el menor dubte que acreditarem tot el que ens demanen acreditar", ha advertit, després que l'informe recollís que la Justícia belga no pot rebutjar el lliurament dels encausats per l'1-O reclamats pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, basant-se en el risc que es violin els seus drets fonamentals si no demostra deficiències sistèmiques i generalitzades a Espanya.

Segons Boye, els àudios de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre l'anomenada Operació Catalunya "demostren la decisió general" del sistema judicial espanyol. "El cúmul de dades que tenim és tan brutal, que no estic segur si la solució més sana era determinar que Llarena no era competent, en lloc de dir que Espanya és incompetent", ha subratllat l'advocat, que encara no sap per quan espera el pronunciament final del TJUE.

COMÍ TAMBÉ ESTÀ DESCONTENT



Per part seva, l'exconseller Toni Comín també ha reconegut que no els va agradar "res" el posicionament de l'Advocat General del TJUE i, tot i apuntar que hi ha elements per pensar que el tribunal pot no seguir el seu criteri, ha recordat que el 90 % dels casos dicta sentències que recullen els seus plantejaments.

En cas que la sentència final reculli la seva posició, ha assegurat que seria el pitjor escenari, cosa que significaria "que el partit que es va jugar davant la justícia belga queda anul·lat, i cal tornar a jugar en unes condicions una mica més exigents" .

"Hem perdut una batalla, no la guerra", ha sostingut Comín, que també ha afegit que no els preocupa haver de demostrar que a Espanya hi ha, al seu parer, un risc de vulneració de drets fonamentals que es deriva d'una decisió sistèmica a Espanya, en paraules.