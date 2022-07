La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín/ @EP

Dilluns vinent, 18 de juliol, se celebrarà la primera edició del Fòrum de les Agendes Urbanes Locals. Es tracta d’un esdeveniment organitzat per la Diputació de Barcelona, que vol ser un punt de trobada per compartir i posar en valor la feina dels municipis pel que fa a l’Agenda Urbana.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, seran les encarregades d’inaugurar la jornada, que tindrà lloc a les 9.30h al Paranimf de la Diputació, i que comptarà amb la participació de 28 municipis.

I a la tarda, es realitzaran dos tallers participatius en els quals es donaran a conèixer casos de bones pràctiques en els àmbits de la governança, la col·laboració i en la fase d’implementació del pla d'acció.

Dels municipis que hi col·laboren, 7 d'ells pertanyen a una Mancomunitat que està redactant una agenda conjunta, i que formen part de la Xarxa d’Agendes Urbanes Locals de la demarcació de Barcelona. En aquesta primera jornada d'inauguració, presentaran el manifest de la Xarxa d’agendes urbanes locals.

S'hi podrà accedir al Fòrum tant de manera presencial com per via telemàtica, doncs s'obrirà un canal per a seguir els continguts en streaming al següent enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=G2ZeGrK7ByA