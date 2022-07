Puigdemont, en una imatge recent. Foto: Europa Press

L' expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha replicat el primer secretari del PSC, Salvador Illa, que faran front a les seves pròpies decisions "fins al final" després que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi considerat que la Justícia belga no pot rebutjar el lliurament dels encausats per l'1-O basant-se en el risc que se'n violin els drets fonamentals si no demostra deficiències sistèmiques i generalitzades a Espanya.

"Ho farem fins al final. Defensarem la República catalana que vosaltres, amb fidelitat canina al PP i al rei, vau criminalitzar. Denunciarem les vulneracions generalitzades del vostre règim podrit, amb jutges, policies, mitjans i polítics fent conjures per alterar la democràcia", ha destacat en un missatge al vostre compte de Twitter.

Illa ha assegurat que l'Estat de dret respecta qualsevol projecte polític, però afegeix que allò que no es pot fer "és trencar el marc de convivència".