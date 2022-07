Illa reivindica el diàleg com a "únic camí" després de la reunió entre Sánchez i Aragonès | @ep

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha celebrat la reunió d'aquest divendres entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès i ha reivindicat el diàleg com a “únic camí possible”.

"El camí del diàleg no és un camí ni senzill ni serà un camí probablement fàcil, però és l'únic camí possible", ha valorat en declaracions als periodistes abans de participar a l'acte per presentar el 'Pacte per la seguretat, la convivència i el civisme a Barcelona '.

El líder del PSC ha expressat la seva satisfacció pel partit, ha reivindicat que la via del diàleg és la que "sempre" han defensat des dels socialistes i ha insistit que es reuneixi novament la taula de partits.