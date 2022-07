El president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès / EuropaPress

La reunió entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, ha finalitzat aquest divendres cap a les 14 hores, després de dues hores de trobada a la Moncloa.

La cita, que va començar a les 12 del migdia, era la primera trobada formal entre els dos mandataris després del xoc pel presumpte espionatge amb el programari Pegasus a líders independentistes. D'aquesta reunió, se n'ha sortit amb la convicció que es tornarà a convocar la taula de diàleg la darrera setmana de juliol, a Madrid. L'anterior va ser el setembre del 2021 a Barcelona, i aquesta constitueix la tercera reunió entre tots dos des de la investidura de Sánchez.



En acabar aquesta trobada, la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha explicat que els presidents no participaran a la taula i delegaran en els seus equips de treball, ja que aquest divendres han pogut parlar "llarg i estès" i, al seu parer , "ja han fet la seva feina".

A més, ha deixat clar que entre els temes tractats pels presidents aquest divendres no hi ha hagut la reforma del delicte de sedició ni la possible tornada a Espanya de l'expresident català Carles Puigdemont.

INFLACIÓ

Rodríguez ha valorat aquesta reunió com a "positiva" i "correcta" i ha assenyalat que Sánchez i Aragonès han parlat, en primer lloc, de la situació econòmica que travessa Espanya, l'increment de preus a causa de la guerra i les mesures que està posant en marxa el Govern per pal·liar els efectes de la inflació.

Segons ha indicat, també han abordat el desenvolupament i el desplegament dels fons europeus a Catalunya, com a part important del projecte de transformació econòmica d'Espanya i de l'execució en infraestructures en aquesta comunitat.

Així, ha indicat que ha estat una trobada positiva que ha demostrat que la millora de les relacions és un objectiu “prioritari” i que el diàleg és la fórmula que no han d'abandonar.

DIFERÈNCIES ENORMES

A més, ha manifestat que sobre "la causa independentista" les posicions entre les dues administracions continuen sent "molt diferents" , amb diferències "enormes" i que el Govern segueix defensant l'estat autonòmic i "el títol vuitè" de la Constitució.

Alhora, en ser qüestionada sobre l' espionatge amb el sistema 'Pegasus', Rodríguez ha admès que "s'ha abordat", però que no hi ha cap canvi a la posició. La ministra no s'ha estès més en aquest assumpte, malgrat que la reunió venia marcada per la presumpta vigilància a líders independentistes i va ser el motiu que Aragonès sol·licités una trobada al president del Govern.

Per contra, la portaveu del Govern ha assenyalat que Sánchez i Aragonès no han tractat la possible reforma del delicte de sedició, en ser preguntada sobre això, malgrat que la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, va afirmar que el Govern s'obria a una "agenda antirepressiva" que podia incloure mesures concretes i modificacions legislatives com els delictes de sedició i rebel·lió.

Vilagrà va fer aquestes declaracions després d'una de les reunions que va mantenir amb el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, les últimes setmanes per preparar la trobada d'aquest divendres entre Sánchez i Aragonès.

A preguntes dels periodistes, Isabel Rodríguez també ha traslladat que durant la reunió --que ha durat al voltant d'una hora i mitja, segons la mateixa ministra-- tampoc no han parlat de la decisió de l'Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que obre la porta a la tornada a Espanya de l'expresident català Carles Puigdemont, fugit de la justícia a Bèlgica.

DEMANA QUE JUNTS ESTIGUI A LA TAULA

"No ha estat objecte de comentari i per tant no puc fer cap consideració", ha indicat en un primer moment. Després de ser repreguntada per la posició del Govern sobre aquest assumpte, ha indicat que l'Executiu respecta les administracions de justícia, en aquest cas l'europea.

D'altra banda, ha demanat que Junts participi a la reunió de la taula de diàleg en assenyalar que seria "desitjable" que les dues formacions que conformen el Govern català, Junts i ERC, participessin a la reunió, com passarà amb les dues formacions que formen part de l'Executiu espanyol, PSOE i Unides Podem.

"Perquè el diàleg sigui positiu tots hem d'estar representats" , ha argumentat la ministra, que ha posat èmfasi que aquesta és la raó per la qual el Govern defensa que hi participin tots dos. "Qui decideixi no participar-hi després haurà d'explicar-se davant els catalans", ha avisat.

LA VERSIÓ DE LA GENERALITAT

El president autonòmic català s'ha mostrat satisfet amb el resultat de la reunió, en què explica, s'ha abordat "la fi de la desjudicialització del conflicte i arribar als primers acords parcials" en relació amb aquest tema. D'aquesta manera, ha confirmat que la visita a la Moncloa ha servit per ratificar "l'acord marc" que van impulsar la setmana passada el ministre Félix Bolaños i la consellera Laura Vilagrà.

El líder d'ERC ha deixat clar igualment que “abordar la desjudicialització és imprescindible, però mentre la ciutadania de Catalunya no tingui la llibertat de decidir el futur del país estarem lluny de resoldre el conflicte”. Tot i això, es presenta optimista davant de qualsevol resolució: "Respecto sigui quina sigui la seva decisió, alhora que reafirmo la meva convicció en la via del diàleg i la negociació"