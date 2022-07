José Manuel Lage Tuñas és un dels actors clau de la política gallega actual. No només com a portaveu de l?ajuntament de la Corunya, sinó com a secretari d?organització del PSdeG. Sobre les espatlles pesa, doncs, la responsabilitat d'armar ideològicament els socialistes i supervisar l'elecció de candidats per a les locals del 2022, un dels temes que s'aborda en aquesta entrevista amb Galiciapress realitzada divendres.

Tret de Pontevedra, on van camí d'unes primàries, al PSdeG no esperen pugnes per triar alcaldables urbans. Una cosa fonamental per al futur del partit, que té en el seu copiós poder local (5 governs a ciutats i 3 diputacions) el seu principal ressort per intentar remuntar a nivell autonòmic.

La postura del PSOE sobre la reforma de l'estatut de Galícia, l'estabilitat del govern central i les relacions a nivell corunyès amb la marea són altres temes d'aquesta entrevista.

Lage Tuñas

Inés Rey ja va confirmar que aspirarà a repetir com a alcaldessa de la Corunya. Entenc que la postura de l'Executiva del PSdeG és recolzar que tots els alcaldes urbans siguin caps de cartell la primavera que ve.

Estem satisfets amb la feina que estaven desenvolupant i efectivament recolzem absolutament tots els alcaldes i alcaldesses de les ciutats.

Quan els militants es pronunciïn i elegeixin candidates o candidats, doncs llavors seran els candidats de la direcció del partit.

I què passarà on no governen, per exemple a Pontevedra? Després de la presentació d'Iván Puentes com a precandidat, la premsa local va fer una lectura que Puentes era el candidat recolzat per Executiva. Fins a quin punt es pot afirmar això amb contundència?



El procés de primàries a Galícia no està convocat, es convocarà abans que finalitzi l'any 2022. Als ajuntaments on no tenim alcaldia se seguiran les normes internes del partit, per tant els processos seran participatius però ara com ara el procés no està obert .



La direcció és summament respectuosa amb tots els candidats o candidates que vulguin fer un pas endavant. El Partit Socialista és plenament democràtic i en cada procés utilitza la seva normativa interna per facilitar la participació i quan els militants es pronunciïn i elegeixin candidates o candidats, ja que això seran els candidats de la direcció del partit.