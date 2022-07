Veu "important" que Junts estigui a la taula de diàleg, però representats per consellers del Govern | @ep

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamat a ERC que "faci seva" la proposta per reformar al Codi Penal el delicte de sedició en el marc de la taula de diàleg, igual que assegura que ha fet el president del Govern, Pedro Sánchez.

En una entrevista d' Europa Press , ha celebrat aquest compromís del president Sánchez, malgrat que va avisar que no hi havia les majories per tirar-ho endavant, i ha sostingut que amb els republicans sí que es podria aprovar aquesta reforma.

"Ara ja no depèn del ministre o la ministra de Justícia sinó que també se l'ha fet seva Pedro Sánchez . El que sí demanaria a ERC és que també faci seva la proposta", ha insistit Albiach , que s'ha referit així a les paraules de Sánchez al debat de l'Estat de la Nació, on va sostenir que estava a favor de reformar la sedició.

"El més important és no quedar-nos de braços plegats i anar caminant en la desjudicialització", i ha afegit que aquesta proposta no només serviria per als que ja han estat condemnats per la sentència de l'1-O, sinó també per a persones involucrades que puguin tenir acusacions de sedició.