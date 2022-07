A taula no plantejaran casos concrets però sí "que l'Estat espanyol té delictes que a Europa no existeixen" | @ep

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha assegurat que “la confiança no ha tornat del tot” entre la Generalitat i el Govern , i ho ha supeditat als resultats del procés de diàleg i negociació.

"Tot dependrà dels resultats: si n'hi ha, ajudarà", ha dit Vilagrà en una entrevista a ' Rac1 ' aquest dissabte, l'endemà de la reunió entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, a Madrid.

Ha explicat que properament s'anunciarà el dia de la reunió de la taula de diàleg acordada per Sánchez i Aragonès, trobada a què acudirà ella mateixa i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, "ja que és el que va acordar el Govern", encara que assegura que està oberta que hi participin altres membres del Govern .

Sobre els temes que s'abordaran a la reunió, ha detallat que es començarà per qüestions concretes sobre les quals sigui fàcil arribar a acords, i que es deixarà per més endavant "temes més complexos que cal afinar".

Preguntada per si plantejaran abordar la modificació del delicte de sedició del Codi Penal , ha respost que per part del Govern no plantejaran casos concrets però sí "que l'Estat espanyol té delictes que a Europa no existeixen".

Ha destacat que, amb la seva aposta pel diàleg i la negociació, l'objectiu de la Generalitat és que no es tornin a repetir més casos d'espionatge, i ha assegurat que Sánchez "es va comprometre a col·laborar perquè se sàpiga tot" quant al cas Pegasus .

I si bé ha valorat positivament aquest compromís que veu per part de Sánchez , ha avisat que un dels requisits de la Generalitat és tenir tota la informació sobre l'espionatge a independentistes perquè considera “que el cas encara no està tancat”.