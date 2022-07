Trobada a Twitter entre James Rhodes, Girauta i Tertsch | @ep`s3

James Rhodes s'ha defensat divendres passat d'uns greus atacs abocats per part del que va ser diputat de Ciutadans, Juan Carlos Girauta i l'eurodiputat de Vox, Hermann Tertsch . Tots dos havien publicat fa uns quants mesos uns tuits en què acusaven el pianista de "tenir perfil d'abusador".

El pianista ha explicat en diversos mitjans la seva història d'abús sexual per part del professor d'educació física, que el va violar durant anys quan només era un nen, deixant-li seqüeles físiques i psicològiques de per vida. Per tant, les paraules de Tertsch i Girauta no només assenyalen el pianista i l'insulten, sinó que posen en dubte el testimoni i el patiment.

Per això, Rhodes s'ha defensat dels tuits que, ja han estat esborrats, afegint-ne una captura de pantalla i dient: “Encara em deixa bocabadat que visquem en un país on els diputats i els polítics d'alt perfil poden dir coses com aquesta sobre un supervivent de violació amb total impunitat”.

Segons ha expressat el mateix Rhodes en un altre tuit, ha emprès accions legals contra els polítics per aquests missatges: