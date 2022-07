Catalunyapress feijooenquesta

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que la presidenta de Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme (Covite), Consuelo Ordóñez, "s'equivoca" amb les seves crítiques al PP i ha subratllat que les 19 associacions de víctimes que s'hi van reunir aquest dijous al Congrés van agrair la convocatòria. És més, ha revelat que Ana Iríbar, la dona d'Ordóñez, va remetre un missatge al partit saludant el matx però justificant la seva absència per tenir Covid.

Així s'ha pronunciat Feijóo després de les declaracions que ha realitzat a diversos mitjans Consuelo Ordóñez, germana del regidor del PP assassinat per ETA a Sant Sebastià el 1995, assegurant que no va acudir a la reunió del PP perquè entendre que hi havia una utilització de les víctimes .

"Crec que s'equivoca i té poca informació, perquè nosaltres vam fer una invitació i hi va haver 19 associacions que ens van dir que venien. I en van venir 18", ha assegurat Feijóo després de ser preguntat per les manifestacions de Consuelo Ordóñez després d'assistir a la clausura d'un curs d'estiu organitzat pel PP a Sant Llorenç de l'Escorial (Madrid).

DESCOBREIX QUE ANAR IRÍBAR JUSTIFICAR LA SEVA ABSÈNCIA PER COVID

A més, Feijóo ha revelat que els va enviar "un missatge la dona de Gregorio Ordóñez dient que no podia venir perquè tenia Covid i agraint la convocatòria". "Per tant, entenc jo que, si la dona de Gregorio Ordóñez ens acredita que li agradaria venir però que tenia Covid , no deuria molestar-se cap familiar del nostre company Goyo Ordóñez ", ha asseverat.

El líder del PP ha assenyalat que si els mitjans de comunicació haguessin estat dins de la trobada que va mantenir amb les associacions al Congrés , "cosa que van intentar evitar precisament per no utilitzar la reunió", es veuria que "totes" elles "van agrair sincerament aquesta convocatòria".

A més, ha indicat que "totes les associacions es van comprometre a seguir treballant perquè la memòria democràtica" d' Espanya "mai, mai, mai no deixi fora el terrorisme" ni hagi oblit davant el que va passar amb ETA .

El president del PP ha subratllat a més que la reunió del PP amb les associacions de víctimes s'ha produït en un "moment molt delicat" perquè aquesta setmana s'han complert 25 anys de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco i perquè s'ha aprovat al Congrés la Llei de Memòria Democràtica amb Bildu , els "hereus polítics de la banda terrorista".