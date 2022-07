Collboni defensa que la política del PSC "portarà Salvador Illa a ser president de la Generalitat en el futur" | @ep

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha aplaudit que el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, hagin acordat celebrar la propera reunió de la taula de diàleg abans que finalitzi el mes de juliol, perquè considera que “dialogar no és cedir, és un exercici de respecte”.

Ho ha dit durant la seva intervenció al Consell Nacional del PSC juntament amb el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebrat aquest dissabte a Terrassa , un acte en què el partit ratifica 84 candidatures per a les eleccions municipals del 2023.

Ha destacat que la reunió de la taula permetrà compartir i "contrastar punts de vista per buscar solucions comunes", que per a Illa és una cosa que convé a Catalunya en aquests moments.

Ha defensat que amb aquesta reunió de la taula el Govern està exercint la política útil i "complint amb allò acordat, perquè la credibilitat és essencial en la funció pública".

També ha insistit en la necessitat de reunir una taula de partits catalans perquè, altrament, diu que no se solucionarà res: "Senyor Aragonès , ho torno a repetir, fem honor als compromisos contrets i obrim un diàleg entre catalans com més aviat millor possible".



D'altra banda, el líder socialista ha elogiat els 44 anys del partit i ha afirmat que ha estat la força de la militància i “la unitat les que han fet d'un projecte polític, 44 anys després, el primer partit de Catalunya ”.

Ha reivindicat que “l'esperit fundacional del PSC marca la principal tasca dels propers anys, que és unir Catalunya ”, i ha cridat a treballar cap a aquest objectiu ia trencar amb el que ha anomenat espirals de la divisió.

També s'ha referit al Debat sobre l'estat de la Nació celebrat al Congrés aquesta setmana, i ha dit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exercir una bona oposició garanteix una bona governança: "Senyor Feijóo , hi ha moments als que un ha d'estar a l'alçada. Ja n'hi ha prou amb el 'com més pitjor, millor'".



Per part seva, Collboni ha assegurat que aquestes 84 candidatures socialistes permetran superar anys que segons ell han estat marcats per la paràlisi i l'enfrontament a Catalunya , perquè el PSC "és el partit que està més preparat per gestionar el futur".

"Persones, proximitat i progrés. Aquesta és l'equació de la victòria i la resposta que esperen milions de catalans farts de la política estèril. Això és el que el PSC defensarà a les eleccions del 2023 i el que portarà Salvador Illa a ser president de la Generalitat en el futur”, ha afegit.

"No més repúbliques imaginàries, i sí més solucions", ha reivindicat Collboni , que ha reclamat més recursos per destinar a problemàtiques que sí que considera importants i reals, com l'emergència habitacional i l'ocupació.

D'altra banda, ha celebrat que "la setmana que ve s'aprovi la modificació de la legislació sobre multireincidència, que incrementarà les penes i s'acabarà amb la impunitat".