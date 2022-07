Va ser militant del PSOE i l'única dona diputada a les Corts Constituents d'Aragó. El president aragonès, Javier Lambán, ha lamentat la mort Abós i ha recordat la seva companya socialista com a "culta, humanista i generosa", també com a "feminista sense escarafalls i amiga". "Vaig tenir la seva ajuda i el seu afecte sempre", ha indicat Lambán, que ha assenyalat que la seva mort, alhora que la de l'expresident de les Corts d'Aragó, Ángel Cristóbal, aquest divendres, 15 de juliol, "ens deixa en una certa situació d'orfandat per falta de reemplaçament".