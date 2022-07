Borràs defensa l'absència de Junts a la taula de diàleg perquè "anestèsia" l'independentisme | @ep

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defensat aquest diumenge la decisió del partit de no participar a la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern perquè considera que "anestèsia" l'independentisme i no permetrà avançar ni aconseguir aquest objectiu.

"La independència no ens caurà del cel, ni sortirà d'una taula de diàleg en què no estem. Perquè no ser-hi és la millor manera de defensar una negociació real el dia que es pugui fer.

Estem per una negociació real", ha exclamat en el discurs de cloenda de la segona part del congrés del partit, que ha celebrat a l'Hospitalet de Llobregat.

Segons Borràs , la taula de diàleg és també "una coartada dels governs espanyols" per, a parer seu, deixar passar el temps i aprovar els Pressupostos Generar-los de l'Estat (PGE).