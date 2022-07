Illa insisteix a reunir una taula de partits catalans: "Ningú no pot quedar al marge del diàleg" | @ep

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha insistit aquest diumenge a reunir una taula de diàleg entre tots els partits amb representació al Parlament de Catalunya : “Ningú pot quedar al marge del diàleg”.

En declaracions als mitjans després de clausurar l'escola de formació de la JSC a Sant Dalmai , ha defensat que ara toca "obrir el diàleg, el que es va acordar" a Catalunya, després que ja s'hagi pactat que la taula de diàleg entre el Govern i Generalitat es reuneixi abans que s'acabi el mes de juliol.

Illa ha reclamat aquesta trobada perquè considera que a Catalunya "hi ha diferents maneres de pensar i enfocaments diferents, afortunadament, i l'únic camí, en democràcia, per abordar aquest conflicte polític que hi ha a Catalunya , és el diàleg".

Ha cridat totes les formacions catalanes a participar-hi: "És l'únic instrument i camí per resoldre les diferències que tenim, que hi són, però si les parlem poden acabar en punts de consens i d'acord".

Per al líder socialista, en temps complexos com l'actual és "important buscar punts, treballar per la política d'acords i allunyar-se de la política de la confrontació, en què alguns semblen moure's molt bé".