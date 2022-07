Bolaños assegura que Feijóo "Espanya li queda molt gran" | @ep

El ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha assegurat aquest diumenge que al president del PP, Alberto Núñez Feijóo , "li va venir molt bé" no participar al debat de l' Estat de la Nació, celebrat aquesta setmana , perquè " Espanya li queda molt gran" i ha titllat el discurs emprat pels populars de "vergonya aliena".

" Feijóo estava encantat de no participar-hi perquè així pensarà 'com menys em coneguin els espanyols, millor'. No té una sola idea per a Espanya ", ha manifestat en un acte a Colmenar Viejo en què ha estat acompanyat pel secretari general del PSOE -Madrid, Juan Lobato.

Bolaños ha carregat contra l'actitud presa pel PP en utilitzar "de manera mesquina" ETA "que ja es va acabar fa deu anys" i els ha acusat d'"estar amb el rellotge aturat des de fa dècades". Per això, ha reafirmat que el PSOE ha de continuar apostant per les polítiques públiques, en benefici de la majoria social.

"El PP estava desnortat i noquejat. No tenen una sola idea. Ells segueixen amb els seus, amb les grans elèctriques i les entitats financeres i nosaltres amb la classe treballadora. Res de nou sota el sol", ha afirmat.

Sobre això, ha afegit que hi ha dues maneres de fer política i ha comparat la manera de sortir de la crisi el 2012, de l'actual posició presa pel PSOE per fer front a la pandèmia ia la guerra entre Ucraïna-Rússia . "Ja sabem quines són les receptes del PP per sortir de les crisis. Es basen en la injustícia, en les retallades i l'austeritat i en la crueltat social. En canvi, nosaltres volem reforçar l'Estat del benestar", ha asseverat.