Turull, durant el Congrés de Junts. Foto: Europa Press

Ja ho va fer en el congrés de Junts per Catalunya del cap de setmana del 16 i el 17 de juliol, però aquest dilluns 18 Jordi Turull ha tornat a defensar públicament Laura Borràs. "Deixar caure Laura Borràs seria un error garrafal de l'independentisme", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Turull s'ha mostrat partidari que Borràs segueixi sent la presidenta del Parlament encara que se li obri judici oral pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes i ha avisat Esquerra i la CUP que seria un tret al peu deixar-la caure, i que suposaria una victòria "dels de les togues".

De la mateixa manera, el polític de Parets creu que ja n'hi ha prou de posar "la catifa vermella" als jutges, i que cal evitar que "facin un Parlament" a la seva mida.

Qui fos portaveu del Govern i conseller de la Presidència també ha dit que la taula de diàleg actual és "només estètica" i ha manifestat que considera que Pedro Sánchez no té cap "proposta real" per a Catalunya, i que està utilitzant la taula per "anestesiar" l'independentisme.