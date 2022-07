El president Vara, en un acte públic. Foto: Europa Press



El president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara , ha negat que la nova Llei de Memòria Democràtica qüestioni la Transició, però ha reconegut que preferiria que aquesta norma hagués tirat endavant sense el suport de Bildu . "Jo hauria preferit que aquesta llei, com altres, hagués sortit sense el suport de forces polítiques que en el passat van estar molt allunyades de la posició que el PSOE té", ha assegurat aquest 18 de juliol en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya.

Vara tampoc considera que la nova llei de Memòria pot qüestionar la mirada sobre la Transició ja que reconeixerà víctimes de violacions de Drets Humans fins al 1983. "No arribo a veure-ho a la llei i me l'he mirada per activa i per passiva", ha recalcat.

El dirigent extremeny ha assenyalat que no l'incomoda que la laye hagi estat recolzada per Bildu, però "hauria estat molt bo que s'hagués pogut aprovar amb el suport dels dos grans partits". "Desgraciadament, el PP no hi és ni se l'espera", ha criticat, al mateix temps que ha subratllat que portaven "massa" temps amb el "joc de les majories".