La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat el processament de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i ha rebutjat la petició de ser jutjada per un jurat per presumptament fraccionar 18 contractes per poder atorgar-los a dit quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En una interlocutòria, el TSJC descarta que la jutgi un tribunal popular perquè la Fiscalia no l'acusa finalment dels delictes de malversació i frau, els que citava Borràs per justificar la seva petició, ja que el Ministeri Públic només li atribueix els presumptes delictes de prevaricació i falsedat documental.

La Sala també no admet la recusació del magistrat instructor, Carlos Ramos, reclamada per l'advocat de Borràs, Gonzalo Boye, perquè ho veu "un abús de dret i un frau processal" dirigit a apartar el jutge predeterminat per la llei ia dilatar la tramitació per a endarrerir lobertura del judici oral.

La Sala respon a la crítica de Borràs que el magistrat fos escollit pel Parlament el 2004 amb intervenció segons ella decisiva del PSC, i en la seva interlocutòria assegura que "no es pot atribuir a un magistrat una finalitat política com a conseqüència d'un determinat sistema de nomenament".

SOBRESEÏMENT PROVISIONAL D'UN ACUSAT



A més de Borràs, en el cas estan processats el seu amic Isaías H., suposadament afavorit amb contractes menors de la ILC presumptament fraudulents i Andreu P., que presumptament va participar a preparar els pressupostos i factures per a aquests contractes.

També estava a la causa el tècnic de la institució Roger E. per presumptament facilitar els tràmits, encara que la Sala ha decretat el sobreseïment provisional parcial del seu procediment "per no existir indicis racionals suficients que hagués intervingut en els fets que han donat lloc a la formació de la causa".

La Fiscalia Superior de Catalunya ha demanat a l'escrit d'acusació condemnar Borràs a 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació, a més d'imposar-li una multa de 144.000 euros.