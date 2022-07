Una trobada de la cúpula de la formació. Foto: Europa Press

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reunirà aquest 19 de juliol la cúpula de la seva formació per definir l'estratègia del partit després del Debat sobre l'estat de la Nació celebrat fa una setmana al Congrés. A la seva agenda també figuren visites a la Comunitat Valenciana, Andalusia i Catalunya, segons han informat des del partit a Europa Press .

ELS INCENDIS, A LA REUNIÓ DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ



Els incendis que assolen bona part d'Espanya serà un dels temes que estarà a sobre de la taula a la reunió del comitè de direcció. Feijóo ha contactat aquests dies amb els presidents de Galícia, Castella i Lleó, Andalusia i Extremadura per traslladar-los el seu suport "per sobre de sigles" en la lluita contra el foc que assola bona part del país.

Igualment, Feijóo ha defensat "treballar units", començant per l'Executiu de Pedro Sánchez, per acabar "com més aviat amb aquesta onada d'incendis" que assola el país, que s'ha emportat vides humanes i que té "dramàtiques conseqüències" al camp , el medi ambient i l'economia.

DIVERSES VISITES PREVISTES

De cara al tram final de la setmana, el líder popular es desplaçarà a la Comunitat Valenciana, on mantindrà una trobada amb el PP regional que dirigeix Carlos Mazón.

Dissabte, Feijóo assistirà a la presa de possessió de Juanma Moreno com a nou president de la Junta d'Andalusia , després de la sessió d'investidura que se celebrarà al Parlament regional aquest dimecres i dijous.

També el dissabte 23 de juliol el líder del PP es desplaçarà a Catalunya per assistir al XIV congrés del PP a la província de Barcelona, on serà elegit president Manu Reyes, exalcalde de Castelldefels.

Reyes és candidat únic a aquest conclave, a què assisteixen 719 compromissaris, dels quals 141 són nats i 568 són electes, segons es va acordar a la Junta Directiva que va convocar aquest conclave provincial del PP de Barcelona, que està en mans d'una gestora.