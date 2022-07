El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, no serà alcaldable del PP a les eleccions municipals del 2023 . "Renuncio i descarto el PP, no vull ser una pedra al camí". En declaracions a Europa Press, ha explicat que ha pres aquesta decisió "perquè el partit pugui decidir amb calma el nom per encapçalar la llista" .

Tot i que no serà candidat, continuarà sent regidor del partit fins que finalitzi el mandat i aquest 20 de juliol donarà més detalls sobre la seva decisió en una roda de premsa. Bou, que no està afiliat al partit, va acceptar liderar com a independent la llista del PP per als comicis del 2019 després de la renúncia del llavors líder del grup municipal Alberto Fernández Díaz a repetir com a cap de llista.

Bou ja va estar "a punt d'anar-se'n" després de les eleccions municipals del 2019 perquè part del grup municipal no el volia al consistori i va reconèixer les desavinences amb l'altre regidor de la formació, Óscar Ramírez, una situació sobre la qual Bou va dir que hi havia millorat amb el temps.

D'aquesta manera, el PP se suma a Junts per Catalunya a la llista de formacions que no tenen candidat per a les eleccions municipals de l'any que ve.