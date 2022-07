La fiscal General de l'Estat, Dolores Delgado, va intervenir a l'acte commemoratiu del 40è Aniversari d'aprovació de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal el març de 2022 a Bilbao/@EP

Dolores Delgado ha posat fi al seu mandat al capdavant de la Fiscalia General de l'Estat argumentant motius de salut , després de sotmetre's a una operació de columna vertebral que no li permet estar en "les condicions físiques exigides per a una funció tan alta" , fent un balanç " satisfactori" d'aquests dos anys i mig que, tot i això, han estat marcats per la crítica des dels seus inicis, ja que va deixar el ministeri de Justícia per ocupar aquest lloc.

El seu successor serà Álvaro García Ortiz , fiscal de sala i cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat (FGE), que fins ara ha exercit de mà dreta de Delgado, segons ha avançat 'El Confidencial'. Pertany a l'Associació Progressista de Fiscals (UPF), que va presidir.

MÉS INFORMACIÓ Dolores Delgado insinua que la Fiscalia recorrerà el tercer grau dels condemnats del 'Procés'

Delgado va arribar a la FGE el febrer del 2020 procedent del Ministeri de Justícia , que havia dirigit fins a un mes abans, cosa que va suposar que el seu mandat com a fiscal general arrenqués amb controvèrsia. Les fonts fiscals consultades assenyalen que aquest va ser un "pecat original" del qual no es va poder desprendre. Tot i això, ella ha defensat que no s'havia d'entendre com "una debilitat" sinó com "una fortalesa".

De fet, PP i Vox van recórrer davant el Tribunal Suprem (TS) el nomenament de Delgado com a fiscal general de l'Estat, perquè considera que no complia amb els criteris d'idoneïtat i imparcialitat exigibles per haver estat ministra de Justícia, si bé l'alt tribunal els va inadmetre per falta de competència, cosa que ha portat els dos partits a acudir al Tribunal Constitucional (TC).

Lluny d'aminorar, la polèmica al voltant de la seva figura ha anat creixent aquests anys. Així, aquest mateix mes l'Associació de Fiscals (AF) ha tornat a sol·licitar al TS que anul·li el nomenament d'Eduardo Esteban Rincón com a fiscal de sala de Menors, una designació en què Delgado va insistir després que l'alt tribunal l'anul·lés per falta de motivació.

El descontentament en bona part de la carrera fiscal amb Delgado va quedar palès en les recents eleccions al Consell Fiscal , l'òrgan assessor de la fiscal general. El maig passat, l'AF --la majoritària-- va arrasar en adjudicar-se sis dels nou llocs electius, mentre que la Unió Progressista de Fiscals (UPF) --a què va pertànyer Delgado-- va passar de quatre a dos i l'Associació Professional Independent (APIF), també crítica, va aconseguir entrar amb un seient.

Precisament, el seu primer acte oficial després de reincorporar-se de la baixa mèdica va ser el comiat del Consell Fiscal sortint i la constitució de l'entrant, on va aprofitar per fer un discurs on va reivindicar no només la seva feina a la FGE sinó també durant la seva etapa com a ministra de Justícia.

Així, ha valorat l'ampliació de la plantilla del Ministeri Públic , destacant que en els darrers quatre anys "s'hauran creat 210 places de fiscals", així com l'avenç en matèria de paritat, atès que el percentatge de dones que ostenten càrrecs directius de la carrera fiscal ha passat d'un 38% el 2019 a més d'un 46% el 2022.

L''ESMENA PRIM'

Cal recordar que Delgado s'acomiada de la FGE sense poder incorporar-se directament com a fiscal de sala al Tribunal Suprem, ja que l'esmena --inclosa a la llei Concursal-- que ho hauria permès per a ella i per als fiscals generals que la succeïssin es va acabar retirant.

Membre de la carrera fiscal des del 1989, la seva primera destinació va ser a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya des del 1990, adscrita als Jutjats del Prat de Llobregat, on va formar part de les noves àrees de menors, antidroga i medi ambient.

Poc després, el 1993, va ser destinada a la Fiscalia Especial Antidroga de l'Audiència Nacional, des d'on va dirigir operacions contra organitzacions criminals dedicades al narcotràfic i al blanqueig de capitals.

Va ser el 2004 quan es va incorporar a la Fiscalia de l?Audiència Nacional treballant en casos de terrorisme. Tres anys després, va ser designada com a coordinadora contra el terrorisme gihadista.

A més, va ser la fiscal del primer judici que s'havia de celebrar a Espanya per crims contra la humanitat en aplicació del principi de la jurisdicció universal sobre els crims comesos a la dictadura argentina.

El 2011, Delgado va col·laborar amb la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional (TPI) en la investigació del 'cas Líbia', sobre els crims ocorreguts durant l'anomenada 'Primavera Àrab'. Va preparar la documentació de l'ordre d'arrest contra el dictador libi mort Muamar Gaddafi.

L'OMBRA DE VILLAREJO

Els seus inicis al Ministeri de Justícia es van veure igualment convulsionats per la difusió --dos mesos després de prendre possessió-- d'uns enregistraments d'una conversa que va tenir lloc el 2009 al restaurant Rianxo de Madrid, entre el comissari jubilat José Manuel Villarejo i Delgado, que va anar a la trobada acompanyant l'exjutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón per celebrar la medalla al mèrit que havien concedit a l'ex-policia.

Delgado va assegurar que els àudios publicats estaven manipulats, ja que eren "trossets solapats, posats i enganxats" i va negar haver mantingut alguna "cita en cap aspecte professional" amb l'excomissari.

Aquesta mateixa setmana, el jutge del 'cas Villarejo', Manuel García Castellón, ha ofert a Delgado personar-se com a perjudicada en una de les seves peces separades, 'Pit', davant les referències explícites que s'hi fan en alguns dels àudios que figuren a la causa.

Delgado, que es va definir com "una fiscal de trinxera", ha reconegut en el comunicat difós per FGE el "difícil" de fer aquest pas, si bé subratlla que "s'han complert els objectius del projecte, en què s'han aconseguit fites històrics per a la carrera fiscal i la justícia espanyola".