L'exministra de Justícia i fiscal Dolores Delgado/@EP

El delicat estat de salut per greus problemes d'esquena va aixecar insistents rumors que van acabar de confirmar-se amb l'acceptació per part de Moncloa de la renúncia de Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat .

Ara Delgado pensa en el futur i aspira a ser la nova fiscal de Sala de Memòria Històrica ja que consagraria el seu ascens a la primera categoria fiscal sense haver d'incorporar-se a la plaça de l' Audiència Nacional els propers 20 dies. A més, l'especialitat de Memòria Democràtica correspon a la perfecció amb els seus interessos personals i professionals. Professionalment, és una àrea que l'apassiona i que va intentar cultivar ja durant la fase com a ministra i el lloc s'inclou a la nova llei de memòria que va néixer fa uns dies enmig de la polèmica.

Entre les funcions d'aquesta nova especialitat es trobaria l'aclariment dels fets ocorreguts durant el franquisme i la investigació de violacions del dret internacional humanitari ocorregudes a la Guerra Civil, la dictadura i fins i tot l'aprovació de la Constitució.

El càrrec comptaria amb funcions d'impuls dels processos de cerca de les víctimes dels fets investigats, en coordinació amb els òrgans de les diferents administracions amb competències sobre aquesta matèria, és a dir, les comunitats autònomes. Tot i això, la prescripció i la impossibilitat d'acusar de condemnes retroactives limiten l'acció penal en aquest terreny, en què, a més, gran part dels autors han mort o ja són molt ancians.

El seu nomenament en aquesta nova destinació dependrà del nou fiscal general que proposa l'Executiu, Álvaro García, que ha estat mà dreta de Delgado durant els dos anys i mig del seu mandat.