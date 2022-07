L'eurodiputat de Cs Luis Garicano/ @EP

Luis Garicano va aconseguir la popularitat el novembre del 2008, enmig de la crisi financera, quan després d'una visita a la London School Economics (LSE), on feia classes, la reina d'Anglaterra, li va preguntar que si l'economia mundial tenia tants desequilibris, per què ningú ho va veure venir. Des de llavors ha viscut els anys més convulsos per a un acadèmic acostumat a llegir 'papers' ia contribuir al coneixement econòmic.

Garicano afirma que la seva "vocació professional ha estat sempre la universitat, on he exercit durant gairebé tres dècades. Sempre he pensat que estaria en la política de pas, que estaria uns anys. He estat tres anys al Parlament Europeu, i crec que és el moment de tornar a la meva activitat. Ho deixo. Això no vol dir que deixi de pensar en les polítiques públiques, en idees. En com millorar l'educació, la formació… Però no des de la política activa”.

Segons explica " Ciutadans està intentant la seva refundació i jo els desitjo tota la sort del món, però això no té res a veure amb la meva decisió. Es basa exclusivament que jo vull continuar amb la meva vida acadèmica i tinc l'oportunitat de fer-ho a la Universitat de Columbia, als Estats Units".

Des del seu punt de vista creu que els partits tradicionals tendeixen molt a l'endogàmia “ia nodrir-se de gent que ha fet tota la seva carrera des de les seves joventuts. Hi ha una diferència entre lleialtat i competència, i els partits tendeixen a triar gent que digui el que se'ls demana, més que a gent que pugui pensar pel seu compte. Seria molt bo que molta gent passés un temps per la política. Aquest ha de ser el model més desitjable”.

Per ell “és veritat que la globalització no l'hem gestionat bé. Des del punt de vista geopolític, pensem que era possible el canvi polític a través del comerç. És a dir, la idea que si obris les fronteres i comences a comerciar amb la Xina o amb Rússia, la gent es fa més rica i demanarà democràcia i drets humans, i al final , dit entre cometes, esdevenen occidentals, el que hem vist a la Xina és que això no ha passat així. s'està tornant cada cop més repressiva. Ni han augmentat els drets dels treballadors, ni s'ha respectat la propietat intel·lectual ni els drets humans”.