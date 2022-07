Anna Gabriel ha refet la seva vida a Suïssa/ @EP

L'exdiputada anticapitalista no pensa instal·lar-se a Catalunya, i de fet després de trepitjar el Tribunal Suprem ha tornat a la seva vida a Suïssa, perquè té feina i residència.



Anna Gabriel , que aquest dimarts es va presentar voluntàriament i per sorpresa, juntament amb el seu advocat Íñigo Iruín, davant del Tribunal Suprem, va dissenyar l'estratègia de tornada al marge de la CUP , el partit en què milita i del que va ser diputada entre el 2015 i 2017.

La seva decisió va ser personal amb els seus advocats i un grapat d'amics, que conformen el que es coneix com el Grup de Suport a Anna Gabriel que li va aconsellar tornar-hi com ho va fer fa uns mesos Meritxell Serret, d'ERC, exconsellera d'Agricultura, que durant dos anys va romandre a Waterloo amb Carles Puigdemont. Totes dues estaven acusades de desobediència, un delicte que no comporta penes de presó .

Per poder tornar a Espanya, els advocats de Gabriel van demanar als tribunals espanyols aclariment sobre la seva situació processal i, després de tenir constància que no seria detinguda si tornava a Espanya, li van aconsellar presentar-s'hi.

Tot i l'absència de la CUP el partit va ser informat amb antelació i en detall de les intencions de l'exdiputada abans de tornar a Espanya.

Segons la pròpia Gabriel, la seva decisió és “ un pas processal necessari per recuperar una llibertat de moviments que mai no hagués hagut de perdre, ni jo ni ningú ”. Aquest pas respon a una sèrie de consideracions, reflexions i anàlisis que tenen a veure tant amb el context polític i judicial general com amb una sèrie de circumstàncies personals”.



Ara Anna Gabriel és la líder moral d' Endavant OSAN , el petit partit que representa el nucli més dur de la CUP, del qual formen part, entre d'altres, els exdiputats Benet Salellas , Isabel Vallet, Eulàlia Reguant , Mireia Vehí o Josep Manel Busqueta .

Al mes següent, el jutge va rebaixar la seva imputació a una simple desobediència, un delicte que no comporta pena de presó, i el 9 de juliol del 2018 la va declarar en rebel·lia. En la seva interlocutòria de llibertat dictada aquest dimarts, el jutge Llarena li imposa dues obligacions: que deixi un domicili i un telèfon on pugui ser localitzada i que comparegui davant el tribunal tantes vegades com sigui cridada. Si no ho compleix, se'n modificaria la situació personal.

ANNA GABRIEL TÉ UNA VIDA NOVA A SUÏSSA



Després de declarar davant el Suprem, Anna Gabriel va tornar a Suïssa, on fa classes de Dret a la Universitat de Ginebra. Ara fa quatre anys va aconseguir la residència al país helvètic i la Universitat de Ginebra la va acollir per realitzar la seva tesi doctoral.



A Suïssa, també és secretària general de l'organització UNIA, al cantó de Ginebra, el sindicat més potent d'aquell país. Gabriel va ser escollida per a aquest càrrec el novembre del 2021.