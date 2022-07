La Mministra igualtat Irene Montero abraça la Ministra de Drets Socials, Ione Belarra/ @EP

El Senat ha tombat la llei del “només sí que és sí”, que va aprovar el Congrés dels Diputats a finals de maig per una esmena de Junts que ha tirat endavant amb el suport de PP, ERC, Ciutadans, Més Madrid i Coalició Canària , entre altres partits, malgrat que aquesta llei havia estat aprovada pel ple del Senat per tots els grups, menys PP i Vox.



El suport del PP , que s'oposa a la llei, a una esmena presentada per JxCAT al preàmbul de la norma ha propiciat la seva aprovació –130 vots a favor, 122 en contra i 17 abstencions– i ha desbaratat els plans del Ministeri d'Igualtat.



Ara el text haurà de tornar al Congrés dels Diputats i per tant, la seva aprovació es retarda després de l'estiu, perquè ja no hi ha previstes noves sessions plenàries fins al setembre.