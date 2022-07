Un error en el vot ha permès la reforma del TC / Europa Press

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'ha equivocat aquest dimecres al Ple del Senat i ha votat a favor de la reforma exprés que ha promogut el Govern de Pedro Sánchez per desbloquejar la renovació del Tribunal Constitucional, un fet que el Grup Popular atribueix a un "error humà", segons fonts populars.

En concret, el Senat ha aprovat la proposició de llei impulsada pel PSOE per reformar la Llei Orgànica del Poder Judicial, amb l'objectiu de permetre al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) nomenar els dos magistrats que li corresponen a la renovació del TC.

La iniciativa --que ha tingut una tramitació exprés tant al Congrés com al Senat-- ha comptat en la seva votació final al Senat 147 vots a favor (PSOE, Esquerra Confederal, Bildu, ERC i PNB) i 110 en contra, entre ells els del PP, Vox i Ciutadans.

TAMBÉ S'EQUIVOQUEN EL SEU SENADORS SOCIALISTES

Curiosament, Feijóo s'ha equivocat en emetre el vot i no ha votat en contra com els altres senadors del PP. Tot i això, en aquest cas el seu vot no ha estat determinant, atesa l'àmplia majoria amb què la proposició ha tirat endavant.

A banda de Feijóo, també han equivocat dos senadors del Grup Socialista, la salmantina María Elena Diego Castellano i el granadí Alejandro José Zubeldia Santoyo, que en aquest cas han votat en contra de la reforma impulsada pel seu propi grup parlamentari.

Fonts del PP han subratllat que Feijóo ha comès un error humà, com ha passat amb molts parlamentaris en moltes votacions, traient així ferro a la decisió del seu cap de files en aquesta iniciativa.

A més, altres fonts parlamentàries han recalcat que no és el primer president que s'equivoca perquè també ho va fer el mateix Mariano Rajoy, que el 2017 es va equivocar en una votació al Congrés dels seus propis Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Poc després, el mateix Núñez Feijóo ha reconegut la seva decisió en xarxes socials i ha confessat que ha passat "el mal tràngol de debutar al nodrit club de parlamentaris que es van equivocar en una votació".

"Almenys és un alleugeriment saber que també li ha passat a més d'un president del Govern", ha afirmat el cap de l'oposició en un missatge al seu compte oficial de Twitter, que ha recollit Europa Press.

SENSE NEGOCIACIÓ PER ALS ÒRGANS

El PP va demanar formalment la setmana passada al Govern i al PSOE que retiressin la tramitació 'expres' d'aquesta norma per reprendre les negociacions per renovar els òrgans institucionals, entre ells el CGPJ, el mandat del qual fa més de tres anys que està caducat.

Tot i això, a la reunió que l'11 de juliol van mantenir al Congrés el ministre de Presidència, Felix Bolaños, i el vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons, no es va tancar cap acord després de la negativa del Govern a retirar la reforma exprés per nomenar magistrats del TC.

Fonts del PP consideren que l'actitud del Govern confirma que la seva única prioritat és el TC i que no té cap voluntat de negociar i arribar a acords amb Feijóo als òrgans institucionals. Al seu entendre, ha elegit els seus socis: Podemos, independentistas i Bildu.

"Dos no acorden si un no vol", ha proclamat aquest dimarts el vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local, Pedro Rollán, que a més ha assenyalat que el nou fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, és "més del mateix". la sortida de Dolores Delgado-- i "no canvia res". Segons ha afegit, és una "oportunitat perduda" per "dignificar" la Fiscalia i avançar en la independència judicial.