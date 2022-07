López, en una imatge recent. Foto: Patxi López

L' exlehendakari Patxi López és, des d'aquest 21 de juliol, el nou portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats . A través del seu perfil de Twitter, el polític basc ha dit que és “un honor i un repte apassionant” assumir aquest càrrec.

López assegura que la seva intenció és dialogar per "assolir acords que protegeixin la classe mitjana i treballadora d'aquest país" i dóna les gràcies al president del Govern, Pedro Sánchez, per la confiança que hi diposita.

Qui fos president d'Euskadi entre maig del 2009 i desembre del 2012 substitueix en el càrrec Héctor Gómez.