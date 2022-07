Aragonès, durant una intervenció. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha defensat l'article del reglament del Parlament (el 25.4) que preveu suspendre un diputat quan se li obre judici oral per corrupció.

"El reglament és el que tenim, i si ho apliquem per a tot no podem triar quines parts del reglament s'apliquen i quines no ", ha assegurat en una entrevista a Ràdio Estel aquest 21 de juliol, en ser preguntat per la causa judicial per presumpta fragmentació de contractes que afronta la presidenta de la Cambra, Laura Borràs.

Aragonès ha subratllat que la continuïtat de Borràs al càrrec és una decisió política que han de prendre la pròpia presidenta i el seu partit, Junts, "pel bé de les institucions" , i ha insistit que, si fos d'ERC, Borràs demanaria la suspensió i, si fos absolta, se'n restaurarien les responsabilitats.