La presidenta Parlament, Laura Borràs davant els mitjans de comunicació/ @EP

El diputat Francesc de Dalmases compta amb tot el supor de la presidenta de la cambra, Laura Borràs i els seus principals col·laboradors però no així la periodista increpada i intimidada al plató de FAQS davant els seus nassos i revelada per NacióDigital i Eldiario.es.

La presidenta del Parlament li ha mostrat el seu suport explícit dins i fora de Junts donat que és la seva mà dreta . De fet ha trucat la periodista perque exonerés públicament Dalmases del polèmic episodi viscut a TV3.

El moviment de Borràs es va produir quan la conducta de Dalmases ja era de domini públic per les informacions periodístiques, amb confirmació del director del programa inclosa. Fins i tot la CCMA ja havia encarregat una investigació del cas.

La mateixa presidenta de Junts, en una reunió del grup parlamentari celebrada dimarts al matí, va fer constar als diputats de la formació que havia existit aquest contacte amb la periodista. Allà Laura Borràs va intervenir per defensar la seva mà dreta -que també va parlar- davant de la resta de diputats del partit. Dalmases ha comptat en els darrers dies amb el suport de Borràs, que va presenciar l'escena de tensió a les instal·lacions de TV3 perquè estava dins del camerino on es va intimidar la periodista pero no ha donat encara la seva versió sobre els fets.

El director del FAQS, Pere Mas, va sortir públicament a avalar els fets documentats a través de quatre testimonis i l'endemà Dalmases va disculpar-se davant de qui s'hagués pogut sentir "ofès" amb la seva actitud. Encara que també es va coneixer les pressions efectuades pel vicepresident de Junts a periodistes de Catalunya Ràdio i de l'ACN, la ràdio i l'agència de notícies públiques. Cal recordar que el diputat era el representant de Junts a la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que es reuneix aquest divendres .

La conducta del dirigent ha estat condemnada tant pels comitès de TV3 com pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Sindicat de Periodistes.