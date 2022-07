El president del Govern, Pedro Sánchez, intervé en una sessió plenària, al Congrés dels Diputats

Pedro Sánchez no ha volgut esperar més del compte i, després de la precipitada dimissió d'Adriana Lastra -per motius personals, adduït que necessita "repòs" en el seu embaràs de risc-, els canvis al nucli dur del si socialista no es faran esperar.

María Jesús Montero, fins ara ministra d'Hisenda, serà la nova vicesecretària general, substituint així Adriana Lastra; l'exlehendakari Patxi López serà el nou portaveu socialista al Congrés dels Diputats i reemplaçarà Héctor Gómez; i finalment, Pilar Alegría, serà la nova portaveu de la direcció, deixant enrere Felipe Sicilia. Tots els canvis s'oficialitzaran al Comitè Federal, convocat pel mateix Pedro Sánchez per a aquest mateix dissabte 23 de juliol.

OBJECTIU: FRENAR EL PP

Aquesta remodelació era una tasca pràcticament obligatòria per al líder socialista, si tenim en compte que les enquestes del CIS preveien fa uns dies una possible victòria del PP amb un 30,1% dels vots, davant dels 28,2% que obtindria el PSOE. El canvi d'Alberto Núñez Feijóo ha assegut molt bé a la formació popular i comença a avançar Sánchez a totes les enquestes.

Per tant, era torn de moure fitxa al si socialista, i amb aquests canvis espera potenciar el missatge de l'Executiu, contrarestar els atacs del PP i rellançar un partit molt tocat des de les eleccions andaluses del 19-J, en què els populars van aconseguir 58 escons, davant dels 30 dels socialistes.

Cal tenir en compte el cicle electoral que es ve els propers mesos, amb els comicis autonòmics i municipals el maig del 2023 i les eleccions generals a finals del proper any.

GENERAR UN DISCURS MÉS POTENT

Félix Bolaños, el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Històrica, elogiava aquest dijous la incorporació de les noves peces socialistes en una entrevista amb RNE. Segons Bolaños, la força del "discurs socialista" millorarà la comunicació de l'acció del Govern, cosa que, sens dubte, no s'està fent ben bé, a la vista dels resultats del CIS.

Aquest discurs unificat ha d'ajudar el partit socialista a vèncer tot el soroll mediàtic que provoquen les dretes. "L'esforç que fem des del PSOE a explicar què estem fent té un rival molt potent, el soroll; i uns beneficiaris, el PP i l'extrema dreta”, apuntava el ministre de Presidència.