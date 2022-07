Una imatge dun Ple municipal. Foto: Europa Press

El ple de l'Ajuntament de Barcelona del 22 de juliol debatrà una proposició amb contingut de declaració institucional de Junts que insta el plenari a portar davant de Fiscalia el cas del compte fals a Suïssa de l'exalcalde de CiU Xavier Trias després dels nous enregistraments de l'excomissari José Manuel Villarejo i un magistrat de l'Audiència Nacional.

Mesos abans de les eleccions municipals del 2015, El Mundo va publicar que Trias tenia un compte al banc suís UBS, cosa que l'exalcalde va desmentir mitjançant un comunicat del mateix banc i per això va presentar diverses querelles que van ser arxivades.

Precisament, el debat de la iniciativa de Junts al voltant de Trias coincideix amb les declaracions de l'exalcalde en què no va descartar presentar-se com a candidat de Junts a l'Alcadia a les properes eleccions municipals del 2023: "Al setembre ens asseurem tranquil·lament i el parlarem" , va afirmar.

ALTRES PROPOSICIONS



La resta de punts de l'ordre del dia inclouen una proposició perquè el Govern d'Ada Colau redueixi el soroll nocturn en 11 punts de la ciutat , un altre que instarà la Generalitat a accelerar l'execució i l'adjudicació dels fons europeus Next Generation, la proposició d' instal·lar de plaques de record les víctimes d'ETA a Barcelona per garantir el dret a la memòria i també de crear un fons d'"emergència social i econòmic per pal·liar els efectes de la crisi econòmica".