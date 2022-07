Albert Batet, de Junts, en una compareixença al Parlament. Foto: Europa Press

El grup de Junts al Parlament ha interposat aquest 22 de juliol una querella al Tribunal Suprem (TS) contra l'expresidenta del PP català i actual senadora Alícia Sánchez-Camacho per "haver mentit" en dues comissions del Parlament arran d'àudios publicats sobre l' Operació Catalunya.

La formació ha explicat que les converses filtrades en mitjans de comunicació entre ella i l'excomissari José Manuel Villarejo constaten que "va faltar a la veritat" en dues comissions parlamentàries , i que això constitueix un delicte com estableix l'article 502.3 del Codi Penal. Asseguren que va mentir durant la comissió d'investigació sobre el frau, l'evasió fiscal i les pràctiques de corrupció política, el 10 d'abril del 2015, ia la comissió d'investigació sobre l' Operació Catalunya , el 24 d'abril del 2017.

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha acusat Sánchez-Camacho de presentar-se "com a víctima, i no hi ha dubte que actuava com a impulsora de l'Operació Catalunya" . "És la cara del cinisme i, en política, no tot s'hi val . Mentre mentia i s'exculpava al Parlament, ella mateixa elaborava llistes negres i ordenava a la policia patriòtica investigar persones vinculades amb l'independentisme", ha afirmat.

VOLEN QUE VILLAREJO DECLARE COM A TESTIMONI

La querella , elaborada per l'equip d'advocats de Gonzalo Boye, també demana que se citin a declarar com a testimonis l'excomissari Villarejo, l'excap de gabinet de Mariano Rajoy com a president del Govern, Jorge Moragas, i Victoria Álvarez.