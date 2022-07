La secretària d'Organització de Podem, Lilith Verstrynge, en una reunió del Consell Ciutadà Estatal de Podem / Europa Press

La secretària d'Organització de Podem, Lilith Verstrynge, serà nomenada nova secretària d'Estat per a l'Agenda 2030 en substitució de l'actual responsable del càrrec, líder del PCE i diputat d'IU, Enrique Santiago.

Es tracta d'una remodelació en aquest departament vinculat al Ministeri de Drets Socials, que dirigeix Ione Belarra, que es formalitzarà aquest dimarts al Consell de Ministres. Precisament la líder de Podem va ocupar aquesta secretaria d'Estat a l'inici de la legislatura i, després de la marxa d'Esglésies, va ser nomenada ministra per després, el març del 2021, nomenar Santiago com el seu substitut.

Fonts del Ministeri han explicat que el canvi respon a una remodelació de l'estructura del Ministeri per a finals de legislatura, en què s'impulsen projectes clau com la nova Llei de Famílies que aspira a mesures com establir una nova renda criança o estendre els permisos de maternitat a sis mesos. En aquest punt, han deixat anar que es tracta d'una sortida pactada.

Mentrestant, des de l'entorn pròxim a Enrique Santiago han explicat a Europa Press que el cessament es produeix per decisió de la ministra, que li ha plantejat que "no hi comptarà" per reestructurar l'equip de Drets Socials.

En aquest sentit, el també diputat d'IU ha agraït a Belarra la confiança dipositada en els 16 mesos que ha estat al capdavant del departament, i que "correspon a la ministra qualsevol valoració o explicació sobre això".

També han ressaltat que el líder del PCE "sempre ha destacat pel treball de cohesió i construcció d'acords i consensos dins de l'espai polític i amb els socis de govern", on ha buscat "solucions a qualsevol problema des de l'espai, des del Congrés o dins del mateix Govern".

PERFIL ECOLOGISTA I INTERNACIONAL DE VERSTRYNGE

En aquest cas, des del Ministeri s'ha considerat que Verstrynge és un perfil idoni per reforçar els projectes del Ministeri que tenen pendents, des d' un enfocament més ecologista i feminista per a l'impuls dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i el perfil internacional del Ministeri .

Alhora, fonts de l'espai confederal han desvinculat aquest relleu per problemes interns dins Unides Podem o al llançament de 'Sumar', i el circumscriuen únicament a una reestructuració per afrontar els reptes del departament de Belarra a la darrera fase de la legislativa.

És més, des del Ministeri de Drets Socials han destacat que Santiago ha fet una "excel·lent" feina durant la seva etapa al capdavant de la Secretaria d'Estat, però ara també s'opta per centrar la seva tasca dins del grup parlamentari, on té una provada capacitat negociadora i s'han de concretar lleis clau d'aquest mandat.

SANTIAGO SE CENTRARÀ EN EL TREBALL PARLAMENTARI

Cosa que confirmen a l'entorn del també portaveu adjunt del grup confederal, que ara se centrarà a "donar impuls" al treball legislatiu per "ajudar a complir el màxim dels continguts de l'acord de govern". Especialment, indiquen, s'afanyarà en els treballs de derogació de la Llei 'Mordaza'. El mateix diputat ha dit que es bolcarà a "cos i ànima" en aquesta tasca parlamentària per completar en "temps" l'agenda legislativa de la coalició.

També s'abocarà a l'articulació del proper cicle electoral, cosa que requereix que l'espai polític en què participi el PCE i IU "sigui el més ampli possible".

SEGON CÀRREC D'IU QUE SURT D'UN MINISTERI DES DE JUNY

El mateix Santiago ha emès aquest matí un missatge a Twitter, que ha esborrat al cap de pocs segons en xarxes, on lliscava que deixaria el càrrec. "A tots ells he demanat el mateix entusiasme i entrega perquè la persona que tingui la sort de ser designada al capdavant d'aquesta secretaria d'Estat compti amb l'impressionant empenta i l'entusiasme de tot l'equip i pugui complir amb els objectius que ens hem marcat ", recollia el missatge.

Amb la sortida de Santiago ja són dos càrrecs d'IU que surten dels ministeris de l'espai confederal atès que al juny va ser cessada Amanda Meyer, que també va ser triada com a 'número dos' del PCE a l'últim congrés de la formació, com a cap de gabinet de la ministra d'Igualtat, Irene Montero.

La substitució de Meyer es va produir després de les tensions que va suscitar entre Podem i IU la negociació per a la coalició 'Per Andalusia' per definir el candidat a la Junta i el convuls registre de la marca, on la formació morada no està inscrita formalment. Tot i això, la situació es va reconduir amb el compliment de l'acord polític aconseguit.

Per la seva banda, Santiago va ser reelegit com a secretari general del PCE al recent congrés de la formació, després d'obtenir el 54,16% de suport dels 498 delegats acreditats a aquest conclave, davant de la candidatura de l'edil a l'Ajuntament de Saragossa Alberto Cober.