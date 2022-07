Manu Reyes proposarà Tutusaus com a secretari general del PP de Barcelona al Congrés de dissabte | @ep

El candidat a presidir el PP de la província de Barcelona, Manu Reyes, proposarà a l'alcalde de Pontons, Josep Tutusaus, com a secretari general del partit a la província barcelonina al Congrés d'aquest dissabte.

Fonts del PP han explicat aquest divendres a Europa Press que Tutusaus ha dut a terme les funcions de secretari general del PP de Barcelona durant els “12 mesos però amb via gestora, sense ser elegit per votació”, com es farà aquest dissabte al Congrés .

Des del partit asseguren que Tutusaus "ha fet una feina intensa al territori i és una persona amb gran experiència municipalista i un dels polítics més propers que hi ha".

Han destacat que juntament amb Reyes han anat creant el darrer any "noves estructures locals, i que Tutusaus ha aconseguit molta gent perquè es tornés a incorporar al partit".

Les fonts citades han afirmat que Tutusaus "està molt il·lusionat" amb el Congrés d'aquest dissabte, del qual es preveu que tiri endavant la candidatura de Reis i, en conseqüència, que es reforci l'estructura provincial del PP , amb la vista posada també a les eleccions municipals del 2023.