L'Ajuntament de Barcelona ha acordat iniciar les "accions necessàries" per portar davant de Fiscalia el cas del compte fals a Suïssa de l'exalcalde de CiU Xavier Trias, després d'aprovar una proposició de Junts que ha rebut els vots favorables d' ERC, Bcomú i el PSC al ple d'aquest divendres, amb l'abstenció del PP, i el 'no' de Cs, Valents i la regidora no adscrita.

El portaveu de Junts, Jordi Martí, ha instat l'hemicicle a trobar-se "tots en una única direcció, que és la de la condemna clara i rotunda" de -literalment- determinats estaments de l'Estat, i s'ha referit a policies, jutges, periodistes i empreses periodístiques.

La proposició de Junts insta a condemnar l'atac a Xavier Trias així com, textualment, tots els altres casos perpetrats per determinats estaments de l'Estat, com per exemple contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas, i l' exvicepresident del Govern i líder de Podem Pablo Iglesias, recull el text.

ESMENA DE COMUNS



Tot i així, des dels comuns, el tinent d'alcalde Jordi Martí ha retret a Junts no haver acceptat l'esmena dels comuns per incorporar al text la denúncia per la "guerra judicial que està patint el Govern de la ciutat". "Si només denunciem aquelles males pràctiques que ens convenen i xiulem davant de les que ens afavoreixen, no fem prou per reforçar el joc democràtic", ha conclòs Martí.

El regidor del PSC, David Escudé, ha demanat "anar a una" perquè, per a ell, és l'obligació dels representants públics i la dels poders de l'Estat aclarir els fets, ha opinat.

Elisenda Alamany (ERC) s'ha posicionat a favor de la iniciativa, però ha dit: "Nosaltres sempre estarem a la denúncia de la repressió. Però sobretot ens trobaran on faci falta i asseient-nos davant de qui faci falta per construir un país nou on els valors de la llibertat i la democràcia signifiquin alguna cosa”.

ABSTENCIÓ I EN CONTRA



Per part del PP, que s'ha abstingut a la votació, Josep Bou ha dit que Junts "resol unes notícies del senyor Villarejo" i les relacionen amb l'Estat i amb Espanya, al seu parer.

L' edil de Cs, Paco Sierra, ha expressat el seu vot en contra i s'ha dirigit a Junts i ERC: "No perden vostès ocasió, ni ERC, per atacar sempre Espanya, per atacar sempre les institucions espanyoles".

Des de Valents, Eva Parera ha dit que el que els hauria de preocupar és que Trias "va iniciar la tradició de pagar amb diners públics els ocupes" i no uns àudios d'una persona que hi està imputada.

La regidora no adscrita Marilén Barceló ha suggerit que Junts tingui un interès "ocult o no tan ocult" de precampanya.